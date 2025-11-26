El colegio El Pinar de Alhaurín de la Torre siembra lápices que se convierten en plantas

El colegio El Pinar de Alhaurín de la Torre, en colaboración con la firma SproutWorld, empresa creadora de los lápices plantables, ha puesto en marcha ... un proyecto educativo con motivo de la Semana Europea de la Reducción de Residuos 2025. Es una acción, dirigida al alumnado de Infantil, con el lema a 'Menos cables, más raíces', que invita a los niños y niñas a reconectar con la naturaleza, reducir los residuos electrónicos y cultivar hábitos sostenibles desde la primera infancia.

La idea es implicar a escolares, familias y docentes en un proceso de reflexión sobre el impacto de la tecnología y la importancia de dar una «segunda vida» a los objetos cotidianos. Para ello, a través de actividades como la lectura del cuento 'El lápiz que no tenía miedo a los cables', el mural colectivo 'Un futuro que florece' y el taller 'De lápiz a planta', los más pequeños aprenden jugando cómo reducir, reutilizar y reciclar. De hecho, cada alumno planta su propio lápiz SproutWorld, que contiene una semilla y se planta boca abajo, creando así un pequeño 'bosque de Infantil' en las aulas del colegio.

«Queremos que los niños comprendan que cada elección cuenta, y que incluso los objetos más simples pueden convertirse en vida», señala Adelaida Garrido De los Santos, jefa de estudios de Infantil, etapa educativa que cuenta con casi dos centenares de alumnos y alumnas. «Estamos muy contentos de ser el primer centro educativo de España que lleva a cabo este pilotaje en el marco de la Semana Europea de la Reducción de Residuos. Los niños y niñas han tenido la oportunidad de aprender el impacto que el abandono de los inertes electrónicos tiene en el medio ambiente; y además han interiorizado la idea trabajándola de manera práctica durante más de una semana, desarrollando actividades colaborativas, dinámicas y creativas», ha añadido la docente.

Ampliar Bosque infantil Cada alumno planta su propio lápiz, que contiene una semilla, para crear así un pequeño 'bosque de Infantil' en las aulas del colegio

«Es un orgullo colaborar con una escuela tan innovadora en un proyecto que demuestra cómo la educación y la sostenibilidad pueden florecer juntas», añade Michael Stausholm, CEO de SproutWorld, empresa internacional certificada con el sello B Corp y dedicada a instrumentos de escritura plantables.

La compañía fue fundada en 2013 por el danés Michael Stausholm y tiene la patente global de su creación de la que ha vendido más de 80 millones de unidades en casi un centenar de países y clientes como Coca-Cola, Ikea o Porsche.