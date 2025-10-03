¿Por qué hay un cartel que avisa de la presencia de linces en Campillos?

Hay quien cree que es un error, que no tiene ningún sentido que esté allí, pero el cartel, en el margen derecho de la vía ... está justificado. «Atención linces en 19 km», reza textualmente. El tamaño del aviso es de grandes dimensiones, con un fondo amarillo y letras rojas. No pasa nada desapercibido.

Sin embargo, el aviso de la posible presencia del lince ibérico en la provincia de Málaga es algo que sorprende a diario a los conductores que pasan por la A-384, es decir, la carretera que une a Campillos con Antequera. En concreto, el aviso está en la confluencia de la A-357 con esta vía. La posibilidad de ver un lince ibérico es remota, dada las características de este felino, pero mucho más en la provincia de Málaga donde llegó a tener su hábitat -en la Serranía de Ronda-, pero de eso hace muchos años.

¿Y entonces por qué está ahí la señal? Para entenderlo hay que aludir directamente a un nombre propio, Tilo. Es como fue bautizado el lince ibérico que apareció muerto, con casi toda seguridad atropellado, en julio de 2024 junto a esta carretera. Este ejemplar de lince ibérico provenía de las Tierras Altas de Lorca (Murcia), desde donde fue liberado. Éste fue uno de los 18 linces ibéricos que se reintrodujeron desde esta región desde mayo de 2023. Desgraciadamente, en poco más de un año desde su liberación al menos siete habían sido encontrados muertos.

Ampliar Ejemplar de lince ibérico. SUR ARCHIVO

En concreto, este ejemplar de felino, antes de su fatal desenlace, recorrió cientos de kilómetros desde el lugar donde fue soltado hasta llegar al término municipal de Campillos, donde la presencia del conejo, una de las presas favoritas del lince ibérico es abundante, lo que podría justificar que llegara hasta allí. Es más, en los alrededores del lugar donde se encontró a Tilo hay varios cotos de caza menor.

Para curarse en salud, el cartel avisa que el tramo con posible presencia de linces es de 19 kilómetros, es decir, los mismos que hay entre Campillos y la confluencia de la A-384 con la autovía A-92. Desde el Ayuntamiento de Campillos explican que no fueron avisados de la colocación de este cartel -la competencia de las carreteras es autonómica-, pero entienden que está justificado. No habría que descartar la presencia del lince ibérico en la carretera A-384 y se avisa a los conductores para que circulen con precaución a cualquier hora del día.

Desde 2020 no se relacionaba a la provincia de Málaga con el lince ibérico. La última ocasión fue el supuesto avistamiento de un ejemplar en la Serranía de Ronda por parte de un turista alemán. Éste, además, lo grabó, mientras hacía una ruta de senderismo en el municipio de Faraján, aunque nunca se confirmó que esas imágenes correspondieran a la zona. De hecho, aunque hay precedentes históricos de la presencia del lince ibérico en esta comarca montañosa de Málaga, hoy se da por descartada su presencia debido a los hábitos del propio animal, que suele ser muy solitario, un auténtico nómada de la fauna y especialmente esquivo con el humano.