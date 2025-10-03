Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel situado cerca del casco urbano de Campillos. J. A.

¿Por qué hay un cartel que avisa de la presencia de linces en Campillos?

Muy cerca del casco urbano, en la confluencia de las carreteras A-357 y A-384, se instaló hace meses un claro mensaje a los conductores

Javier Almellones

Javier Almellones

Málaga

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:11

Comenta

Hay quien cree que es un error, que no tiene ningún sentido que esté allí, pero el cartel, en el margen derecho de la vía ... está justificado. «Atención linces en 19 km», reza textualmente. El tamaño del aviso es de grandes dimensiones, con un fondo amarillo y letras rojas. No pasa nada desapercibido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  4. 4 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  5. 5

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  6. 6 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  7. 7 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  8. 8 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  9. 9 Quesos, sopas, cervezas y más ingredientes para empezar octubre en Málaga
  10. 10 Octubre arranca con la procesión extraordinaria del Cristo de la Hermandad del Dulce Nombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Por qué hay un cartel que avisa de la presencia de linces en Campillos?

¿Por qué hay un cartel que avisa de la presencia de linces en Campillos?