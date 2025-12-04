El Carnaval de Antequera de 2026 ya tiene pregoneros y autores de cartel
La Asociación El Caldeo y los alumnos de Bachillerato de Arte del Instituto Pedro Espinosa, los elegidos
Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:35
El Carnaval de Antequera 2026 ya tiene a sus protagonistas: los alumnos de Bachillerato de Arte del Instituto Pedro Espinosa se encargarán de realizar el ... cartel y la Asociación El Caldeo pregonará las fiestas del próximo mes de febrero, que este año caerá entre el 13 y el 15 de febrero.
Así lo han anunciado el alcalde Manuel Barón y la teniente de alcalde de Fiestas Mayores, Elena Melero, acompañados por Carmen Torres, de El Caldeo, Javier Coca como representante del Instituto y Martín Marías, en representación de las agrupaciones carnavalescas de la ciudad.
Se abre así el Carnaval a expresarlo de distintas formas, por un lado con la mirada de los jóvenes talentos de Bachillerato que están trabajando en la elaboración de distintas propuestas que aúnan Antequera y el Carnaval. Y por otro lado, con la mirada de un grupo de amigos cargados de tradición antequerana, que viven y se divierten y además, contagian a todo aquel que se los encuentra: 'caldeando el ambiente' en Carnaval y en Navidad.
