Antes que el Camino a Santiago estuvo el de los Dólmenes de Antequera al estilo de Stonehenge

Hace miles de años el corazón de Andalucía era lugar de peregrinaciones al estilo de lo que hoy puede ser Santiago de Compostela. Así, desde ... diversos puntos de la península venían a las tierras de Antequera, reclamados por la silueta de la Peña de los Enamorados y la magia de los solsticios y los equinoccios de Menga, Viera y El Romeral. Así lo atestiguan una serie de menhires que se conservan y señalaban el camino hacia la zona de Antequera, según un estudio dirigido por la arqueóloga Lidia Cabello.

La grandiosidad dolménica

Al no encontrar una gran población en el entorno del conjunto arqueológico lleva a pensar que «como ocurre en el mítico Stonehenge, los Dólmenes de Antequera atraían a grupos neolíticos desde cientos de kilómetros a una escala no vista anteriormente y demostrando una amplia red de desplazamientos y de complejidad social», expone Cabello.

Así, se han ido descubriendo una decena de menhires intactos con el paso de los siglos que «además de marcar espacios territoriales, algunos pueden estar vinculados a alguna tumba o a algún espacio de círculo de piedras» como es el caso de los monumentos Patrimonio Mundial de Antequera.

La arqueóloga recuerda que los menhires son «una piedra hincada con una determinada altura que muchas veces esta trabajada incluso con tallas de una figura humana con espada con un cinturón». Todos tienen una larga trayectoria histórica «porque podríamos tener desde el Neolítico hasta prácticamente la Edad del Hierro y reutilizaciones en época moderna».

Así que se han localizado una decena que están intactos y pueden tener una antigüedad entre 3.000 y 5.000 años, pendientes de la datación que se ha realizado. Todos se encuentran en las dehesas vírgenes de carreteras y poblaciones entre las Pedrizas y la vega antequerana. Una nueva vía de investigación que abre una nueva ventana de la importancia que tuvo el que es el primer lugar Patrimonio Mundial de la Costa del Sol.