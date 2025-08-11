Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La arqueóloga Lidia Cabello en uno de los menhires descubiertos. MIGUEL ÁNGEL VARO

Antes que el Camino a Santiago estuvo el de los Dólmenes de Antequera al estilo de Stonehenge

La arqueóloga Lidia Cabello descubre una red de menhires que evidencian que se peregrinaba al entorno de los dólmenes

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:32

Hace miles de años el corazón de Andalucía era lugar de peregrinaciones al estilo de lo que hoy puede ser Santiago de Compostela. Así, desde ... diversos puntos de la península venían a las tierras de Antequera, reclamados por la silueta de la Peña de los Enamorados y la magia de los solsticios y los equinoccios de Menga, Viera y El Romeral. Así lo atestiguan una serie de menhires que se conservan y señalaban el camino hacia la zona de Antequera, según un estudio dirigido por la arqueóloga Lidia Cabello.

