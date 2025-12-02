Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Visitantes recorren uno de los tramos más emblemáticos del Caminito del Rey. SUR

El Caminito del Rey instala una emisora de la Red Digital de Emergencias de Andalucía

La integración en la REJA mejora la coordinación y respuesta ante incidentes en el enclave natural

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:55

La seguridad y la protección han sido los aspectos más reforzados en los últimos meses en uno de los enclaves turísticos más importantes de la ... provincia de Málaga: el Caminito del Rey. Con el objetivo de seguir avanzando en esta materia, la Diputación de Málaga ha instalado una emisora perteneciente a la Red Digital de Emergencias de Andalucía (REJA), destinada a mejorar la respuesta ante posibles emergencias o situaciones críticas dentro de este paraje natural.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

