El Caminito del Rey instala una emisora de la Red Digital de Emergencias de Andalucía

La seguridad y la protección han sido los aspectos más reforzados en los últimos meses en uno de los enclaves turísticos más importantes de la ... provincia de Málaga: el Caminito del Rey. Con el objetivo de seguir avanzando en esta materia, la Diputación de Málaga ha instalado una emisora perteneciente a la Red Digital de Emergencias de Andalucía (REJA), destinada a mejorar la respuesta ante posibles emergencias o situaciones críticas dentro de este paraje natural.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha subrayado que esta nueva incorporación es fruto de un trabajo coordinado entre varias instituciones, entre ellas la propia Diputación, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias —a través del Servicio de Protección Civil— y la UTE concesionaria del Caminito del Rey.

De hecho, el objetivo de esta emisora, ha señalado Salado, es consolidar el enclave no solo como referente internacional del turismo de naturaleza, sino también como un espacio seguro para sus visitantes. Con esta medida, el Caminito del Rey da un paso decisivo al integrarse en la red de radiocomunicaciones móviles de seguridad, protección civil y emergencias de la comunidad autónoma, lo que permitirá mayor capacidad de coordinación y respuesta ante cualquier incidencia en el recorrido.

Con la puesta en marcha de esta emisora ya son varias las actuaciones que ya han reforzado la seguridad del enclave: la creación de una helisuperficie para evacuaciones de emergencia, la gestión sistemática de riesgos geológicos, la instalación de desfibriladores semiautomáticos, que han permitido su reconocimiento como zona cardioasegurada, y la actualización de sus planes de autoprotección y de coordinación operativa con los servicios externos.

Comunicaciones digitales avanzadas

La integración del Caminito en la REJA permite disponer de comunicaciones digitales avanzadas, con funcionalidades como llamadas en grupo para los equipos que trabajan sobre el terreno, priorización de comunicaciones en situaciones críticas, interoperabilidad entre organismos y geolocalización de los recursos de intervención. Estas capacidades resultan especialmente relevantes en un entorno de orografía compleja, donde cualquier incidencia puede requerir una movilización rápida y coordinada de los servicios de rescate, extinción o asistencia sanitaria.

Los dispositivos de emergencia podrán gestionar con mayor eficacia evacuaciones preventivas

Gracias a esta nueva emisora, el personal del Caminito del Rey y los dispositivos de emergencia podrán gestionar con mayor eficacia evacuaciones preventivas, rescates técnicos o emergencias sanitarias, reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando la coordinación entre todos los actores implicados. Se combinan así innovación tecnológica, cooperación institucional y una apuesta firme por la seguridad en el turismo de naturaleza.

La REJA es la nueva red digital de radiocomunicaciones móviles de la Junta de Andalucía, concebida para unificar y modernizar las comunicaciones de los principales servicios de emergencia y seguridad de la comunidad. Ofrece comunicaciones más robustas, seguras y eficientes, dando cobertura a la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA), incluyendo el 112, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), Protección Civil, INFOCA y otros dispositivos especializados.