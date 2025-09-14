Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Candela en el Coso Viejo ante el monumento al Infante don Fernando A.J.G.

Tras la procesión de Santa Eufemia, Antequera celebrará la misa más antigua de Málaga

Las hogueras que se le ofrecen y la música de 'La Estrella' de Jaén marcan su cortejo por calles estrechas de la ciudad

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:39

Antequera llega al fin de sus fiestas patronales que tendrán este martes 16 la entrega de las distinciones municipales a las 11.30 horas en ... Santa María, y por la tarde, a las 20.00 horas, la misa más antigua que se celebra en la provincia de Málaga, dedicada a su patrona Santa Eufemia, desde el 16 de septiembre de 1410, cuando fue reconquistada la ciudad por el Infante don Fernando 'el de Antequera'.

