Antequera llega al fin de sus fiestas patronales que tendrán este martes 16 la entrega de las distinciones municipales a las 11.30 horas en ... Santa María, y por la tarde, a las 20.00 horas, la misa más antigua que se celebra en la provincia de Málaga, dedicada a su patrona Santa Eufemia, desde el 16 de septiembre de 1410, cuando fue reconquistada la ciudad por el Infante don Fernando 'el de Antequera'.

Este sábado por la noche se celebró su procesión anual, en un caluroso día con 32 grados en su recorrido. La imagen salió de su templo conventual en la Plaza de Santiago y tiene una procesión peculiar, al ofrecerle candelas en su recorrido, como recuerdo de las mujeres que en el siglo XV, embaucaron a los enemigos, al hacerles creer que cada hoguera era una guarnición de soldados, por lo que mantuvieron el cerco a la ciudad recién recuperada.

Contó con el acompañamiento musical de la agrupación musical 'La Estrella de Jaén' que dio un recital de marchas con una gran calidad que dio el paso a los 72 hermanacos que llevan a la patrona, una imagen que realizara Andrés de Carvajal en 1757. Hoy lunes habrá víspera a las 23.30 horas.