Antequera se prepara para su día grande: distinciones municipales y misa de Santa Eufemia

Este martes 16 de septiembre Antequera se viste de fiesta con la entrega de distinciones municipales y la festividad de su patrona Santa Eufemia, a ... la que se le dedica desde 1410 la que supone la misa más antigua que se celebra en toda la provincia de Málaga.

Así, a las 11.30 horas, Santa María acogerá la entrega de los reconocimientos municipales. Entre ellos, la Medalla de Oro de la Ciudad a la Congregación de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Título de Hijo Predilecto a Miguel Hinojosa Macías. Título de Hijo Adoptivo a José Antonio Sánchez Cózar.

Institución Predilecta de la Ciudad a la Panda de Verdiales San Gabriel de La Joya. Medalla de Oro de la Jarra de Azucenas a la Asociación de Comercio, Empresas e Industria de Antequera (ACIA). Y Medalla de Plata de la Jarra de Azucenas Joyería Pedro González e Hijos.

La Medalla de Oro de la Ciudad a las religiosas de la Beata Madre Carmen. A la Congregación de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María, fundada en Antequera en 1884 por la Beata Madre Carmen del Niño Jesús.

Hijo Predilecto de Antequera: el alergólogo Miguel Hinojosa, médico antequerano de prestigio internacional en el campo de la alergología e inmunología clínica. Con un brillante expediente académico, ha desarrollado su carrera en hospitales como el Ramón y Cajal de Madrid o el Mount Sinai de Nueva York.

Hijo Adoptivo de Antequera, el empresario José Antonio Sánchez Cózar, fundador del grupo empresarial Audiolís, pionero de la formación profesional en España y ejemplo de visión, esfuerzo y compromiso social. Institución Predilecta de la Ciudad a la Panda de Verdiales de La Joya, exponente de la tradición cultural malagueña del estilo Almogía y promotor de este folclore.

Medalla de Oro de la Jarra de Azucenas a la ACIA, Asociación del Comercio, Empresas e Industria de Antequera, entidad con más de 40 años de trayectoria en defensa, impulso y representación del tejido empresarial local.

Medalla de la Jarra de Azucenas de Plata a Joyería Pedro González e Hijos, por sus 125 años de trayectoria ininterrumpida desde 1900. Referente del comercio tradicional antequerano, combina orfebrería artesanal, restauración de patrimonio y diseño contemporáneo desde su histórico local en calle Lucena.

Por la tarde, a las 20.00 horas, la iglesia conventual de Santa Eufemia acogerá la función votiva a la patrona, que se realiza sin interrupción desde 1410, fecha en la que el Infante don Fernando reconquistó la ciudad. A ella asisten representantes del clero local y del consistorio, donde se le rinde el Pendón de Antequera, portado por el concejal más joven.