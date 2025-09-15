Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pareja de maceros municipales ante el cuadro de Santa Eufemia que preside Santa María para la entrega de las distinciones municipales. A.J.G.

Antequera se prepara para su día grande: distinciones municipales y misa de Santa Eufemia

El alergólogo Miguel Hinojosa entre los galardonados en el acto en Santa María y a las 20 horas, se celebra la misa más antigua de toda Málaga

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:51

Este martes 16 de septiembre Antequera se viste de fiesta con la entrega de distinciones municipales y la festividad de su patrona Santa Eufemia, a ... la que se le dedica desde 1410 la que supone la misa más antigua que se celebra en toda la provincia de Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 Consternación en Los Romanes por la muerte del motorista de 41 años fallecido en Riogordo
  3. 3 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación
  4. 4 Pedro Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta
  5. 5

    El pequeño pueblo de Málaga que convierte sus calles en un museo eterno
  6. 6

    La visita de Sánchez a unas VPO en Málaga desata una guerra de cifras: ¿quién paga realmente la obra?
  7. 7

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online
  8. 8

    El museo subterráneo del arte rupestre en Málaga
  9. 9

    Ramón Mora, superviviente de una parada cardiorrespiratoria: «Estuve 21 minutos muerto y volví a la vida»
  10. 10 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Antequera se prepara para su día grande: distinciones municipales y misa de Santa Eufemia

Antequera se prepara para su día grande: distinciones municipales y misa de Santa Eufemia