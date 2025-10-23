Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Así estaba la plaza de San Sebastián durante la concentración A.J.G.

Unas 400 personas se concentran en Antequera en protesta por los cribados del cáncer de mama

El alcalde, con la mayoría de su equipo de gobierno del PP, y ediles del PSOE e IU se sumaron a la concentración convocada por asociaciones vecinales y un colectivo de cáncer

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Jueves, 23 de octubre 2025, 21:50

Cuatrocientas personas se dieron cita en Antequera este jueves por la tarde para protestar por el fallo en los cribados del cáncer de mama en ... Andalucía. La plaza de San Sebastián fue el lugar elegido, convocados por asociaciones de vecinos y por la Asociación Antequerana por las Mujeres Mastectomizadas (AAMM). Entre los presentes, el propio alcalde Manuel Barón y la mayoría de su equipo de gobierno municipal del PP, así como los concejales de los otros dos grupos: PSOE e IU.

