Unas 400 personas se concentran en Antequera en protesta por los cribados del cáncer de mama

Cuatrocientas personas se dieron cita en Antequera este jueves por la tarde para protestar por el fallo en los cribados del cáncer de mama en ... Andalucía. La plaza de San Sebastián fue el lugar elegido, convocados por asociaciones de vecinos y por la Asociación Antequerana por las Mujeres Mastectomizadas (AAMM). Entre los presentes, el propio alcalde Manuel Barón y la mayoría de su equipo de gobierno municipal del PP, así como los concejales de los otros dos grupos: PSOE e IU.

Una gran pancarta señalaba la presidencia del acto donde se comenzó con globos rosas en alto con vítores de «Sanidad pública» y «Bonilla dimisión» entre los presentes en la plaza. Mari Ángeles Ojeda, presidenta del barrio de Vera Cruz y Carmen Berrocal de Bobadilla expusieron que «reivindicamos nuestro apoyo a las mujeres afectadas por el fallo de cribados cáncer de mama y demás demoras sanitarias». Expresaron «nuestro total rechazo y enfado con la actual gestión de recortes en la sanidad pública, que nos mientan y traten como si fuéramos ciudadanos de segunda y nuestras vidas no tuvieran valor alguno para los que gestionan nuestra sanidad».

Manifestaron sentirse muy doloridos y totalmente defraudados por los actuales gestores de la Junta de Andalucía, «que desarrollan sus políticas desmantelando lo público, mintiendo, ocultando pruebas y ocultando resultados de pacientes, que en algunos casos, la espera ha terminado en muerte».

Terminaron mostrando su adhesión «a la asociación AMAMA y a su denuncia ante la fiscalía ante el fallo y ocultamiento de pruebas diagnosticas por parte de la Junta de Andalucía».

Mientras que Remedios Valencia y Antonio Domínguez, de AAMM, expusieron por su parte que «la supervivencia al cáncer se obtiene aplicando innovación y nuevos conocimientos. Queremos tener a nuestros mejores aliados en los investigadores y en los profesionales de la sanidad».

Rechazan que exista cualquier limitación, exclusión o discriminación en las «prácticas de detección precoz, en los diagnósticos, en los tratamientos, en la atención personalizada, y menos aún si esa discriminación se debe al hecho de la residencia territorial».

La solución de las desigualdades territoriales «en la sanidad y el trabajo a favor de la equidad, debieran ser líneas estratégicas de las administraciones sanitarias que gestionan nuestro Sistema Nacional de Salud. Es exigible una Cartera de Servicios homogénea en todas las administraciones sanitarias».

Consideran que el sistema público de salud será más eficiente con profesionales comprometidos en su defensa y con un paciente implicado en el uso de los servicios y las prestaciones. Subrayaron que «la salud y la sanidad no son productos de consumo sujetos a la oferta y la demanda». Apuestan por la necesidad de tratamientos respetuosos e individualizados, y el derecho «que nos asiste como protagonistas de nuestra salud a disponer de los diagnósticos e informes médicos, acompañados de información honesta, suficiente y veraz».

Valencia expuso que el problema del cáncer de mama en Andalucía no es de ahora, ella sufre varios tumores desde 2011 donde ha experimentado el retraso, la falta de medios y pruebas, por lo que pide que no se politicen estos fallos en el cribado del cáncer de mama por ningún partido político y que se pongan soluciones y no enfrentamientos.

El alcalde de Antequera respalda la concentración y pide que no se politice

Al término de la lectura de los manifiestos, el alcalde Manuel Barón declaró ante los medios de comunicación que estaban con las asociaciones de vecinos en esta concentración a favor «de todo lo que significa el cáncer». Lamenta «profundamente las maniobras de algunos partidos políticos que utilizan a la mujer y utilizan el cáncer para hacer política».

Ante esta crisis, Barón, al que casi no dejaron de hablar con gritos de «Bonilla dimisión», insistió en que «vamos a seguir defendiendo todo lo que es bueno en la defensa de los vecinos». Defendió al gobierno autonómico: «En el Gobierno Andaluz se han asumido responsabilidades». Y señaló al Gobierno de España: «A los que están aquí vociferando, les pido que estén el 25 de noviembre, el día contra la violencia de género, y que sus mismas voces se escuchen en el problema de las pulseras».