El equipo de gobierno con la propuesta A.J.G.

Antequera compite con Jerez por ser la Capital Gastronómica de España en 2026

La ciudad de los molletes, aceite, porra y mantecados lo intenta por tercera vez tras serlo Oviedo y Alicante

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:36

Comenta

La capital gastronómica de España en 2026 tiene como finalistas a Antequera y Jerez de la Frontera, cuyo ganador se conocerá el próximo viernes 17 ... de octubre. Por tercera vez lo intenta Antequera, que en las anteriores no pudo con Oviedo y Alicante, por lo que hay mucha ilusión por conseguirlo a la tercera.

