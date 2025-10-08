Antequera compite con Jerez por ser la Capital Gastronómica de España en 2026

La capital gastronómica de España en 2026 tiene como finalistas a Antequera y Jerez de la Frontera, cuyo ganador se conocerá el próximo viernes 17 ... de octubre. Por tercera vez lo intenta Antequera, que en las anteriores no pudo con Oviedo y Alicante, por lo que hay mucha ilusión por conseguirlo a la tercera.

El alcalde Manuel Barón y la teniente de alcalde de Turismo, Ana Cebrián, presentaban este miércoles el dosier que se ha presentado al Comité Técnico de Capital Española de la Gastronomía que decidirá cuál de las dos será para el próximo año.

Se consiga o no «será la última vez» que se presente Antequera, ya que ser «eternamente aspirante, te perjudica». Así que esperan y confían en que el jurado avale la importante propuesta que hace la ciudad en materia gastronómica y turística. Por su parte, Cebrián, presentó los distintos puntos de esta documentación, desde los avales y adhesiones desde el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, hasta el presidente de Diputación de Málaga, Francisco Salado.

Igualmente, empresas y entidades que muestran su apoyo a una candidatura que permitiría a nuestra ciudad realizar durante todo 2026 un amplio programa de actividades con la gastronomía con su principal atractivo, desde jornadas de cocina saludable con productos locales, actividades en torno a la Cuaresma y la Semana Santa, ferias como 'Antequera, Qué Bien me Sabe' o la Real Feria de Agosto con su concurso nacional de porra, hasta citas de alcance nacional como A Todo Queso o el festival gastronómico-deportivo Sport Gourmet.

Además, se ha previsto un plan de medios y promoción turística para proyectar la imagen de Antequera como destino gastronómico de primer nivel, apoyado en sus denominaciones de origen, en la calidad de sus productos y en su condición de ciudad Patrimonio Mundial, la única entre las aspirantes.

También se «presenta una propuesta cien por cien antequerana, basada en productos y recetas propias como la porra, el mollete, los mantecados o el chivo a la pastoril, sin recurrir a recetas genéricas andaluzas o provinciales, sino reivindicando lo que nos hace únicos», destacó Cebrián. En días se conocerá el veredicto.