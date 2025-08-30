Antequera vive un concierto mágico con la dirección de Marco Frisina con once coros y una orquesta

Antequera no olvidará el concierto que el italiano Marco Frisina dirigió ante once coros con más de doscientas voces y una orquesta en la noche ... del viernes 29 de agosto en la antigua colegiata de Santa María ante más de quinientas personas.

Frisina es un sacerdote, músico, compositor y biblista romano, maestro de capilla de la Catedral de Roma y Rector de la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere. Un personaje que deja grabada con oro musical y celestial su paso por Antequera.

Así, a la Orquesta Sinfónica de Málaga, se unieron las voces de los coros de la Catedral de Málaga, Huelva, Tarifa, Jaén, Alonso Cano de Priego de Córdoba, María Inmaculada de nuestra ciudad, Ciudad de Antequera, Escalonías Pueri Cantores de Málaga y los coros de los colegios de nuestra ciudad, María Inmaculada, Nuestra Señora de Loreto y Nuestra Señora de la Victoria.

Se interpretaron piezas con cantos a la alegría y a la fe, la vida de los santos y tras el recorrido musical por la ciudad, culminó con una invocación a la paz mundial y el entendimiento de las naciones, así como dos dedicadas a la Virgen.

La entrada fue libre hasta completar aforo, llenando de inmediato las quinientas sillas habilitadas, a las que se sumaron decenas de personas que buscaron un sitio de pie, entre las columnas, al fondo o en la nave del Evangelio que se quedó libre.

Con 'La vera gioia' y '11 canto del mare', Frisina presentó sus intenciones tras semanas de ensayos con los coros para preparar este concierto. Un programa que quiso destacar los modelos de santidad como ejemplo de vida cristiana.

Así compartieron: 'San Pedro y San Pablo', 'Tu es Petrus', 'Chi ci separen', 'La via dei martiri' (¡sin palabras en este tema!), 'Sant'Agostino', 'Chiara e Francesco', 'Aunque es de noche' y momento especial para el 'Nada te turbe' que legó Santa Teresa con la guitarra de Javier García Moreno.

Frisina supo ofrecer sus conocimientos antes de cada bloque y cuando empezaban a cantar, viajabas en el tiempo de la historia, de la religión, incluso de las bandas sonoras. El concierto transmitió paz y unión de los pueblos en unos tiempos donde las guerras siguen presentes en todo el mundo.

Con la emoción por todo el cuerpo y sobre todo el corazón, llegó el canto a la Virgen como ejemplo y camino de la salvación. Con 'Salve, María' y 'Tú, Madre, nos acoges', se cerraban los ojos para poder conectar con los momentos evocadores.

Y para terminar, 'Amicizia e volare' y cambio de programa, optando por 'Jesuscrist you are my life', con cánticos del inglés al italiano para elevar a las dos horas de concierto que se recordará por mucho tiempo en nuestra ciudad.