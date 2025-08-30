Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El concierto tuvo lugar en la antigua colegiata de Santa María, el primer templo renacentista andaluz A.J.G.

Antequera vive un concierto mágico con la dirección de Marco Frisina con once coros y una orquesta

El sacerdote es músico, compositor y maestro de capilla de la Catedral de Roma y Rector de la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Sábado, 30 de agosto 2025, 18:40

Antequera no olvidará el concierto que el italiano Marco Frisina dirigió ante once coros con más de doscientas voces y una orquesta en la noche ... del viernes 29 de agosto en la antigua colegiata de Santa María ante más de quinientas personas.

