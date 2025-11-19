Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fachada del Ayuntamiento de Alozaina. SUR

Alozaina encadena más de un año sin plenos ordinarios por la falta de un secretario-interventor

El municipio ha mantenido reuniones extraordinarias, pero recuperará la dinámica regular el 16 de diciembre al cubrirse la plaza habilitada

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Alozaina

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:45

Alozaina acumula más de un año sin un solo pleno ordinario, debido a que el Ayuntamiento ha estado durante más de un año sin secretario- ... interventor, la figura habilitada nacional imprescindible para convocar y validar este tipo de sesiones. La plaza quedó vacante en octubre de 2024 y no ha sido posible cubrirla de manera estable hasta principios de octubre de este año, lo que ha impedido al municipio cumplir con la periodicidad legal de los plenos.

