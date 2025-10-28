Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un operario municipal planta uno de los árboles. SUR

Alhaurín de la Torre quiere sustituir el césped por vegetación que precise poco riego

Siembra de plantas adaptadas al calor y de un centenar de árboles de hoja perenne

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Martes, 28 de octubre 2025, 20:04

Tipuanas, jacarandas mimosifolia, aligustres o llamados árboles del paraíso son las especies elegidas por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para nuevas plantaciones y ... zonas verdes. Son ejemplares de hoja perenne y con raíces que no causan daños en las aceras o en el pavimento y se han distribuido un centenar de unidades en El Limón, Huerta Nueva y Huerta Alta y, también, en el Parque Juan Pablo II. Estas labores están dentro de la estrategia que apuesta por extender un nuevo modelo de jardines y arboledas basados en la «sostenibilidad», con la idea de desplazar paulatinamente el césped por otro tipo de plantas adaptadas al clima mediterráneo y preparadas para largos periodos de sequía y calor. De este modo, se quiere reducir el elevado gasto de agua y coste energético y económico que conllevan otras especies.

