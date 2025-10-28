Alhaurín de la Torre quiere sustituir el césped por vegetación que precise poco riego

Tipuanas, jacarandas mimosifolia, aligustres o llamados árboles del paraíso son las especies elegidas por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para nuevas plantaciones y ... zonas verdes. Son ejemplares de hoja perenne y con raíces que no causan daños en las aceras o en el pavimento y se han distribuido un centenar de unidades en El Limón, Huerta Nueva y Huerta Alta y, también, en el Parque Juan Pablo II. Estas labores están dentro de la estrategia que apuesta por extender un nuevo modelo de jardines y arboledas basados en la «sostenibilidad», con la idea de desplazar paulatinamente el césped por otro tipo de plantas adaptadas al clima mediterráneo y preparadas para largos periodos de sequía y calor. De este modo, se quiere reducir el elevado gasto de agua y coste energético y económico que conllevan otras especies.

Con este mismo objetivo, en la primera mitad del año, ya se desarrollaron tareas similares en Capellanía, Peralta o Taralpe, donde se llevaron 230 árboles.

También prevé la Administración local un ahorro en el consumo de agua destinada al riego de zonas verdes de un 40% con la implementación de medidas como la transformación del sistema por aspersión por uno subterráneo, que reduce las pérdidas por evaporación y mejora la absorción del agua por las plantas.

Igualmente, hay otros mecanismos de ahorro, como sensores de humedad y la telegestión, que permiten ajustar los aportes en función de las condiciones meteorológicas, la instalación caudalímetros telemáticos y sensores de lluvia, que ajustan el suministro de agua en tiempo real, así como un control mayor de las averías. Además, los restos de poda se reutilizarán como acolchado natural para conservar la humedad del suelo y reducir la proliferación de malas hierbas.