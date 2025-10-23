Alhaurín de la Torre prepara sus arroyos para las lluvias

El cauce del río Guadalhorce a su paso por el término municipal de Alhaurín de la Torre ha sido objeto de trabajos de emergencia por ... parte de la Junta, una intervención a lo largo de 1.400 metros que ha movilizado 75.000 metros cúbicos de tierra. Con casi 240.000 euros, las inversión se ha destinado al desbroce, la limpieza y la recuperación de la sección hidráulica, tal y como ha destacado la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro.

Este proyecto se enmarca en un plan desarrollado en puntos especialmente afectados por las lluvias torrenciales en la provincia de Málaga, para lo que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha destinado 12,5 millones de euros en obras de emergencia, que se iniciaron en el mes de enero y que hoy se encuentran al 80% de su ejecución.

En su recorrido por el área intervenida en Alhaurín de la Torre, junto al alcalde del municipio, Joaquín Villanova y el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández Tapia-Ruano, la delegada del Gobierno andaluz ha recordado que Málaga ha sido la provincia con mayor inversión en esta materia, donde la comarca del Guadalhorce aglutina casi la mitad, con partidas presupuestarias que suman 5,8 millones de euros para Alhaurín de la Torre, Almogía, Álora, Cártama, Coín, Pizarra y Valle de Abdalajís.

Esta obra coincide con un nuevo programa de limpieza y acondicionamiento de arroyos con el objetivo de preparar los cauces naturales de cara a la temporada de lluvias y prevenir posibles inundaciones o daños en zonas urbanas y rurales en Alhaurín de la Torre , impulsado por el Ayuntamiento.

Las labores consisten principalmente en la retirada de toneladas de cañas, vegetación, residuos y sedimentos acumulados durante los últimos meses, para lo que se precisa el uso de maquinaria pesada.

El alcalde alhaurino que se trata de una medida fundamental para garantizar la seguridad y el buen estado de los cauces que atraviesan el término municipal. «Alhaurín de la Torre cuenta con numerosos arroyos que cruzan zonas urbanas, caminos y carreteras, y mantenerlos despejados es esencial para evitar incidencias cuando llegan las lluvias», ha señalado el regidor. Entre los riachuelos que pasan por Alhaurín de la Torre cabe citar del Valle, del Cura, Zambrano, El Pinar, Blanquillo, del Gato, de la Zorrera, Bienquerido y Ramírez, entre otros.

