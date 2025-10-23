Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Alhaurín de la Torre prepara sus arroyos para las lluvias

La Junta ejecuta obras en el cauce del río Guadalhorce, con una inversión de cerca de 240.000 euros; unos trabajos que se enmarcan en las obras de emergencia en la comarca tras las danas que suman cerca de 6 millones

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:42

Comenta

El cauce del río Guadalhorce a su paso por el término municipal de Alhaurín de la Torre ha sido objeto de trabajos de emergencia por ... parte de la Junta, una intervención a lo largo de 1.400 metros que ha movilizado 75.000 metros cúbicos de tierra. Con casi 240.000 euros, las inversión se ha destinado al desbroce, la limpieza y la recuperación de la sección hidráulica, tal y como ha destacado la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  3. 3 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  4. 4 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  5. 5 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  6. 6 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  7. 7 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  8. 8

    Los sospechosos del robo de la Mona Lisa se reúnen en una nueva coctelería en Málaga
  9. 9

    La Nueva Rosaleda tendrá casi imposible el acceso a dinero de fondos europeos
  10. 10 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alhaurín de la Torre prepara sus arroyos para las lluvias

Alhaurín de la Torre prepara sus arroyos para las lluvias