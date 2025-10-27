Alhaurín de la Torre estrena la reforma de los salones parroquiales con la primera visita del obispo

El nuevo obispo de Málaga, José Antonio Satué ha visitado el municipio cuando no han transcurrido todavía dos meses de su toma de posesión como ... máximo responsable de la Diócesis.

Satué ha aprovechado para bendecir la obra de reforma, mejora y ampliación de los salones parroquiales y de la la sacristía de San Sebastián y la Inmaculada Concepción, unos trabajos que han permitido que se pase de de seis a siete dependencias para reuniones que ahora son más espaciosos, luminosos y cuentan con nuevo mobiliario, acceso a internet y televisión para apoyar la impartición de las catequesis.

Las obras han sido financiadas por la propia parroquia, el Obispado de Málaga y la aportación realizada por el Ayuntamiento. Allí se podrán llevar a cabo las sesiones de catequesis, las reuniones de los distintos grupos que conforman la Iglesia alhaurina y charlas y talleres. Esta intervención es antesala de otra de mayor calado, fruto del acuerdo firmado por la Administración local y la Diócesis por el que se invertirán 300.000 euros en el templo parroquial para hacer frente a los desperfectos y los daños que sufre el interior del inmueble debido al paso del tiempo y a los efectos de las lluvias torrenciales, lo que pone en peligro también la propia estructura, la gran mayoría de sus altares y las obras artísticas que alberga. La justificación es de este acuerdo, según el Gobierno local, queda clara por la necesidad de proteger el patrimonio histórico y cultural de Alhaurín de la Torre, el impacto turístico y económico que conlleva una rehabilitación de estas características, su uso social y comunitario más allá del culto y la importancia de reforzar la seguridad y accesibilidad teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que asisten al edificio.

Durante su visita a Alhaurín de la Torre, Satué ha oficiado misa en la parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción en la que ha estado acompañado por el párroco de la misma, Manolo Córdoba; el sacerdote adjunto, Pepe Planas; el anterior párroco, Reinaldo Aguilera; diáconos y monaguillos. Los miembros de los distintos grupos pastorales que conforman la comunidad parroquial han asistido a esta eucaristía. También lo ha hecho el alcalde, Joaquín Villanova, y una nutrida representación de la Corporación Municipal así como los responsables técnicos de la obra y el decano de la Facultad de Ciencias de Málaga, José Jiménez.