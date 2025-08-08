Alhaurín de la Torre confía en contar con el último visto bueno para la Ciudad Aeroportuaria antes de final de año

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, prevé «importantes avances» para el desarrollo del proyecto de la Ciudad Aeroportuaria, una de las prioridades ... históricas de su dilatado mandato, a corto plazo. El regidor estima que están en vías de solución los reparos de la Administración general para la puesta en carga de este desarrollo, que contempla el aprovechamiento total de 4 millones de metros cuadrados, unos suelos complementarios a otros como la UMA y el PTA.

Villanova estima que las novedades llegarán «de aquí a Navidad», antes de final de año en cualquier caso, para, a partir de ese momento, aprobar un plan parcial que podrá poner en carga, en primera instancia, unas 100 hectáreas. Esta transformación de la trama urbana, en el límite con Málaga, también ha tenido en cuenta la reserva de una parcela, de 90.000 metros cuadrados, para una estación que conecte con el tren, una de los anhelos del Gobierno local, que cuenta con el respaldo de toda la Corporación Municipal.

De llegar el último visto bueno, pasaría a la fase ejecutiva una idea que surge a comienzos de siglo. En el resumen ejecutivo de este proyecto, queda dicho que el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración urbana de Málaga (Potaum), considera como un «Área de Oportunidad de contenido productivo» y asociada al aeropuerto, el desarrollo de un triángulo formado por el Parque Tecnológico, la Universidad y el Aeropuerto de Málaga, unos terrenos que, en su mayor parte, pertenecen a Alhaurín de la Torre. Estas parcelas se podrán destinar a usos logísticos, comerciales y residenciales y también se contempla la creación de importantes zonas verdes, Al norte, los límites de esta innovación urbanística están en la Vía Perimetral del Área Metropolitana de Málaga; al sur, lindan con la carretera A-404 de circunvalación; al este, con el propio aeropuerto, y al oeste, con el arroyo del Valle y la barriada alhaurina de Las Paredillas.

Requisitos

Fuentes del Ministerio de Fomento explicaron a este periódico que la innovación está a la espera de un visto bueno de la Dirección General de Aviación Civil (DGAV), que es preceptivo y vinculante, y que gira en torno a la solución que adopte el Ayuntamiento para 17 viviendas existentes afectadas por ruido. «Por parte de la DGAC ha habido colaboración, atención en consultorías técnicas, remisión de planos en formato editable y se han emitido notas técnicas con explicaciones precisas de lo que se debe incluir en el planeamiento para adaptarlo a las servidumbres aeronáuticas», indican desde este área.

Esta resolución llegó junto a un informe desfavorable de la Dirección General de Carreteras, por incumplimientos de la normativa vigente, tal y como precisan desde el mismo departamento del Ejecutivo.