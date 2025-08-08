Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Edificio de la sede de la futura Ciudad Aeroportuaria. SUR

Alhaurín de la Torre confía en contar con el último visto bueno para la Ciudad Aeroportuaria antes de final de año

El Gobierno local espera solventar los trámites del proyecto, pendiente de nuevos informes sobre la movilidad y en relación a las afecciones de ruido

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:07

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, prevé «importantes avances» para el desarrollo del proyecto de la Ciudad Aeroportuaria, una de las prioridades ... históricas de su dilatado mandato, a corto plazo. El regidor estima que están en vías de solución los reparos de la Administración general para la puesta en carga de este desarrollo, que contempla el aprovechamiento total de 4 millones de metros cuadrados, unos suelos complementarios a otros como la UMA y el PTA.

