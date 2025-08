Ha sido jefe de servicio de alergología en el Ramón y Cajal de Madrid, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, pertenece a ... la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica y de la Academia Americana de Alergia e Inmunología Clínica. Miguel Hinojosa Macías será distinguido el próximo 16 de septiembre, día de Antequera y Santa Eufemia con el nombramiento de Hijo Predilecto por su larga carrera.

- ¿Cómo le anuncian esta distinción?

- El alcalde de Antequera, Manolo Barón, me llamó para anunciarme que había sido designado Hijo Predilecto de Antequera. No me lo esperaba y le dije que era una de las mayores noticias que me habían concedido en mi vida.

- ¿Qué le aporta su tierra?

- Antequera es mi infancia, mi paso por el colegio de la Victoria de Madre Carmen, los Carmelitas con los primeros amigos que aún conservo amistad. Los paseos por la ciudad, su gastronomía, la Semana Santa... Antequera significa mucho, muchísimo para mí.

- Hablemos de su especialidad. ¿Por qué hoy hay tantas alergias?

- Por la contaminación, fundamentalmente, tanto del medio ambiente como de los alimentos. Lo que hoy tomamos no son tan naturales como los que de hace 100 años. Todo sufre un proceso industrial importante y hace que las alergias alimentarias se hayan multiplicado.

- ¿En qué influye lo que se respira?

- El aire de la ciudad, por ejemplo el de Málaga, es muy distinto al de hace 50 años. Hay más contaminación y lógicamente todo eso hace que haya nuevos alérgenos y aparezcan nuevas alergias».

- ¿Es lo mismo vivir en la costa que en el interior?

- No. En la costa, el clima es marítimo, es húmedo y proliferan un tipo de alérgenos diferentes a los que hay en el interior.

- ¿Qué diferencia para un alérgico es vivir en Málaga o en Antequera?

- Mucha. En Málaga hay un clima costero, con muchísimos ácaros dermatophagoides y hongos de la humedad como la Alternaria y Astergillus. Y en Antequera hay un clima continental, hay mucho olivo, lógicamente mucho polen, y gramíneas, cultivadas y salvajes, siendo las más importantes la espiguilla y el ballico.

- La alergia, ¿tiene cura?

- El alérgico nace con esa predisponibilidad y la va a tener toda su vida. Lo que hace el tratamiento profiláctico con vacunas antialérgicas es disminuir la carga alérgica. Un individuo puede tener una carga alérgica muy grande que lo pasa muy mal y lo que hacen las vacunas es bajar, disminuir drásticamente la carga alérgica.