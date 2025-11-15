ADIPA, colectivo de discapacitados intelectuales de Antequera, inicia sus bodas de oro

La Asociación en Pro de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo de Antequera y Comarca (ADIPA) cumplirá 50 años el 5 de noviembre ... de 2026, por lo que esta semana han iniciado un año repleto de actividades, según comunica su presidente Mariano Mir Muñoz.

Hace 50 años, un grupo de familias decidieron unirse en la parroquia de San Miguel para poder ayudarse entre ellas para darle lo mejor a familiares con discapacidades intelectuales. Hoy son más de 400 usuarios los que son atendidos en su sede de la carretera de Córdoba, con una residencia de gravemente afectados, centro de día, centro de día ocupacional y en construcción, dos residencias de adultos y gravemente afectados, una con previsión de 31 usuarios y la segunda de 21.

Un año de actividades

Las líneas maestras de su efemérides contarán con un calendario para 2027 con las actividades a desarrollar, con fotografías de Alfredo Sotelo. Motivo del cupón de la ONCE del día 5 de noviembre de 2026, décimo de Lotería de Navidad con el número 51.176 que coincide con la fecha de la fundación, todo con un logotipo conmemorativo.

Habrá un libro de los 50 años, acto institucional, visita de personalidades y organismos estatales, y un ciclo de cine con la colaboración de Isidro Sánchez. Se prepara una gran verbena de la ilusión, y presentación de la Carta de los Derechos con motivo del Día de las Personas con Discapacidad.

El presidente agradece a todos los usuarios y familias que siguen respaldando y creyendo en este colectivo. «ADIPA fue inscrita en el registro de asociaciones el 5 de noviembre del año 1976. Por lo tanto, el año que viene, se van a cumplir 50 años. Por ese motivo, hemos decidido que vamos a estar todo un año celebrando nuestro aniversario».

Es de justicia «recordar y rememorar todas aquellas actuaciones que nuestra entidad ha ido realizando con el trasiego de los años» y los que hoy forman esta familia con grandes proyectos de futuro.