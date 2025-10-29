Actividades de Halloween en las localidades del interior de Málaga

Cártama

Celebrará la noche de Halloween con un animado pasacalles y una nueva edición de la popular Casa del Terror, cuya entrada (2 euros en concepto ... de donativo) servirá para colaborar con la Asociación de Corresponsales Juveniles. Además, en Sierra de Gibralgalia se organizarán talleres temáticos y la Red de Bibliotecas de Cártama ha preparado diversas actividades para todas las edades.

Alhaurín el Grande

Vivirá su Fiesta de Halloween el viernes 31 de octubre, a partir de las 16:00 horas, en el entorno de la Biblioteca Municipal. La Asociación Juvenalh, en colaboración con el Área de Juventud del Ayuntamiento, que dirige Ana Belén Ordóñez, repite el exitoso formato de 2024 con el pasaje del terror instalado en los bajos de la biblioteca, en la zona del aparcamiento. Este recorrido, que se renueva cada año con nuevos sustos y ambientaciones, contará con pases adaptados a distintas edades y sensibilidades. La entrada al pasaje tendrá un precio simbólico de 2 euros, destinados a la asociación organizadora. Además, en el exterior habrá animaciones y actividades para disfrutar de la tarde-noche más terrorífica del año.

Álora

Organiza su Fiesta Infantil de Halloween el viernes 31 de 17.00 a 20.00 horas, en el Mirador Plaza de la Legión. La jornada incluirá la actuación de la Escuela de Baile Mónica Morales, un concurso al mejor disfraz y diversas actividades de animación infantil a cargo de la Asociación Cultural Belén Viviente de Álora, organizadora del evento. Los más pequeños podrán disfrutar además del 'Peque Túnel del Terror', con entrada simbólica de 1 euro. Pizarra Pizarra vivirá una noche espeluznante el viernes 31 de octubre de 2025, a partir de las 19.30 horas, con el pasacalles más terrorífico del municipio. La celebración contará también con actividades previas en las barriadas: el 30 de octubre habrá fiesta de Halloween en Zalea, a las 16.00 horas en el Parque del Recinto Ferial, y en Cerralba, a las 17.30 horas, en la Nave Municipal, donde se desarrollará una fiesta infantil. El evento está organizado por el Área de Urbanismo, Protocolo, Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Pizarra, con la colaboración de asociaciones locales como Amigos de la Fiesta y La Carpa de las Estrellas.

Ronda

Ronda tendrá actividades para todas las edades llenas de sustos, diversión y espíritu halloweenesco. La jornada comenzará con el Pasacalles de Halloween, que partirá a las 17.00 h desde la Avda. Martínez Astein y llegará hasta la Plaza del Socorro, con talleres de maquillaje infantil, fabricación de monstruos y otras actividades gratuitas durante tres horas. A partir de las 19.30 h, los más valientes podrán adentrarse en el Pasaje del Terror 'El Laberinto de la Perdición', instalado en el Convento de Santo Domingo, abierto hasta las 00:30 h. La entrada tiene un donativo de 2 € a beneficio de Cruz Roja Ronda, disponible en Cruz Roja (C/ Jerez, 56) de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h, o en la taquilla del convento el mismo día. También se pueden reservar entradas llamando al 951 571 416.

Álora

Un pasaje del terror será el punto fuerte de las celebraciones de Halloween en Álora. Será en el castillo y el precio de la entrada será 1.50 euros. Habrá un primer pase de 19.30 a 21.30 horas horas y el segundo será de 22.15 a 00 horas. Además, en el mirador de la plaza de La Legión habrá una fiesta infantil a partir de las 17 horas y en el museo se podrá visitar una exposición- altar de muertos mexicanos.

Ardales

Ardales tiene una programación pensada para toda la familia. La jornada comenzará a las 18.00 h con una merienda organizada por el AMPA María Mendoza, seguida de una completa tarde de espectáculos de Halloween de 19.00 a 23.00 h. A partir de las 23.00 h, llegará la Gran Fiesta de Halloween – Juventud, que promete animar la noche con música y ambiente festivo. Todas las actividades se celebrarán en el Recinto Ferial. Teba Teba celebrará una tarde terroríficamente divertida el viernes 31 de octubre, en la Plaza de la Constitución, con una completa programación para disfrutar en familia. La jornada comenzará a las 17.30 h con una merienda de tortas de masa y chocolate, además de reparto de chuches para los más pequeños. A las 18.00 h tendrá lugar un pasacalles terrorífico, seguido, a las 19.00 h, por los bailes de las niñas de las actividades multideportivas. La cita culminará a las 20.30 h con la esperada Casa del Terror, instalada en la Casa de la Cultura. Tanto la merienda como la Casa del Terror estarán organizadas por el alumnado de 4º de ESO del I.E.S. Itaba, con el fin de recaudar fondos para su viaje de fin de curso.

Alameda

Alameda celebrará la Gymkhana Infantil de Halloween el viernes, a partir de las 19.30 horas, en el Parque de la Constitución. La actividad, dirigida a niños y niñas de 3 a 12 años, promete una noche terroríficamente divertida llena de juegos, retos y sorpresas. Los grupos estarán formados por seis menores y al menos un adulto acompañante, garantizando así una experiencia segura y participativa. Las inscripciones podrán realizarse en el Museo del Campo del 23 al 30 de octubre, en su horario habitual.

Casabermeja

A partir de las 19. 00 horas del viernes 31 se podrá disfrutar de una completa programación de Halloween para todas las edades. El evento incluirá pasacalles, juegos, sustos, música y muchas sorpresas, en un ambiente festivo y familiar. El pasacalles partirá desde el local de la Banda de Música y finalizará en la Plaza Primero de Mayo, donde continuará la celebración con más actividades y animación. Humilladero El Ayuntamiento de Humilladero se prepara con actividades para disfrutar en familia y entre amigos. La jornada comenzará a las 16.30 h con la Fiesta de Halloween en la pedanía Los Carvajales, y continuará a las 18.00 h con el Gran Pasacalles de Halloween que recorrerá las calles del municipio.

Mollina

Mollina arrancará su Fiesta de Halloween a partir de las 16.00 hasta las 20.00 horas, en la Plaza de la Constitución. La tarde estará repleta de diversión con castillos hinchables, toro mecánico, un taller de maquillaje terrorífico y una original actividad de 'cazazombis' con pistolas Nerf. Además, todos los niños y niñas recibirán un regalo de Halloween.

Archidona

Archidona vivirá un Halloween lleno de actividades para todas las edades, con varias citas. El jueves 30 de octubre, los mayores de 12 años podrán participar en el Escape Room 'Los mitos de Cthulhu', una propuesta del Área de Juventud. Las inscripciones pueden realizarse en El Silo o a través del teléfono 655 646 775, hasta completar plazas. Finalmente, el viernes 31 de octubre, Archidona celebrará su Pasacalles de Halloween, con salida a las 19.30 h desde la puerta de El Silo. Se invita a todos los niños y niñas a ir disfrazados; al finalizar se repartirán chuches y pócima mágica.

Cuevas Bajas

Cuevas Bajas celebrará la Noche de Halloween en el recinto de la piscina municipal, con una programación llena de diversión y sustos para todas las edades. La tarde comenzará con un taller para crear cestas de caramelos, de 15.00 a 16.30 h para niños de 3 a 6 años, y de 16.30 a 18.00 h para los de 7 a 12 años. Después, a partir de las 19.00 h, abrirá sus puertas el Pasaje del Terror, con un pase infantil hasta las 20.00 h, seguido de un pase para adultos. Las inscripciones se realizarán en el Ayuntamiento.

Guaro

Volverá a estremecer a vecinos y visitantes con la IV Edición del Pasaje del Terror La Clínica, una experiencia única organizada por Málaga Terror Experience. La cita será el mismo viernesm en el Antiguo Cuartel de Guaro (Avenida Andalucía, 53). El recorrido contará con distintos niveles de intensidad: 'Médico de Familia' , a las 19.00 h, pensado para menores de 12 años acompañados de un adulto; Admisión General, a las 20:30 h, no recomendada para menores de 12 años y para los más valientes, Admisión Extremo, a las 22:30 h, solo para mayores de 18 años, con momentos de soledad y contacto físico. Las entradas estarán disponibles en taquilla: 1 € para las modalidades 'Médico de Familia' y 'Admisión General', y 5 € para el acceso extremo, con aforo limitado hasta las 00:00 h o fin de existencias.

Monda

Monda celebrará una tarde-noche terroríficamente divertida el jueves 31 de octubre, a partir de las 17:00 horas, con el Pasaje del Terror, una experiencia llena de pánico, misterio y diversión organizada por el Ayuntamiento de Monda y Munda Futura. La actividad tendrá lugar en el Auditorio Municipal y está pensada para todas las edades. Las inscripciones estarán abiertas en la Biblioteca Municipal del 15 al 28 de octubre, pudiendo participar en grupos de hasta ocho personas.