Torremolinos y Benalmádena quieren un nuevo acceso para el barrio de La Leala desde la autovía A-7

Los desarrollos urbanos previstos en el barrio de La Leala, en la zona occidental de Torremolinos, en el límite con Benalmádena, que también ha bautizado ... así a la parte de su casco urbano que linda con el torremolinense, requieren de un nuevo acceso desde la autovía A-7.

Así lo dejó claro la alcaldesa, Margarita del Cid, durante su intervención con motivo del pleno extraordinario en el que la ciudad conmemoró el XXXVII Aniversario de la Autonomía. Esta afirmación llegó de la mano del anuncio de que el nuevo enlace será reclamado al Gobierno central, con la misma importancia que otros proyectos pendientes, como la nueva Comisaría, como La Leala, también compartida con Benalmádena, pues atiende a las dos poblaciones, para la que hay cedido un solar municipal junto al campo de fútbol.

Al igual que ocurre con las nuevas dependencias policiales, Benalmádena considera que es necesario ejecutar esta obra en la A-7. Desde el Ayuntamiento benalmadense, dejan claro: «Desde el comienzo del actual mandato, la movilidad ha sido uno de los temas que siempre ha estado sobre la mesa en las diferentes reuniones mantenidas entre los dirigentes de ambos municipios. El límite entre Benalmádena y Torremolinos es un punto que soporta una alta densidad de tráfico, es por ello que desde el Ayuntamiento de Benalmádena recibimos esta iniciativa del Ayuntamiento de Torremolinos con los brazos abiertos y nos sumamos».

La Administración local torremolinense tiene pendiente de activar proyectos de construcción, incluidos algunos para edificar viviendas de precios asequibles, en el entorno de La Leala y el vecino barrio de El Pinillo, un área todavía con posibilidades de crecimiento. Además, en esta parte del término también ha anunciado la alcaldesa la creación de un parque infantil temático, con la premisa de que será inclusivo.

A finales de julio, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torremolinos tomó conocimiento el avance del Plan General de Ordenación del Municipio (PGOM); un documento que llega en torno al año y medio después de que la Justicia tumbara el anterior PGOU, en enero de 2024. Entre las claves de este documento, antesala del futuro planeamiento que tiene que estar listo, según las estimaciones municipales, en otoño de 2027, redactado por Estudio Seguí, Buró 4 e Ibermad, están la mejora en la movilidad y la accesibilidad de la ciudad y en los espacios públicos.

Actualmente, entre La Leala, tanto en Benalmádena como en Torremolinos, y el entorno del Palacio de Congresos, hay dos conexiones con la autovía A-7, una por el polígono industrial de Arroyo de la Miel, con una gran presión de viviendas, negocios y servicios, y la otra, por el entorno de Los Pinares, a las puertas de El Pinillo y que conecta con las avenidas de La Libertad y Los Manantiales, también en una trama urbana muy densa. En este punto, quedó en el aire el desarrollo que se había previsto con la construcción de un gran parque comercial y de ocio, paralizado al frenarse el anterior plan general, que contemplaba una necesaria mejora de la accesibilidad de Torremolinos con la A-7, AP-7 y N-340. Llegó a plantearse como propuesta municipal a Fomento la ampliación de uno a tres carriles la entrada a la calle Costa Rica, que une la circunvalación situada a la altura del Palacio de Congresos con la N-340, y la construcción de un acceso en la calle Rocío Jurado (al este de la calle Costa Rica) y otro en el vial oeste.