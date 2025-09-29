Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La autovía A-7, a su paso por Torremolinos. SUR

Torremolinos y Benalmádena quieren un nuevo acceso para el barrio de La Leala desde la autovía A-7

El objetivo es dar respuesta a los desarrollos urbanos en la linde occidental torremolinense, donde hay proyectadas viviendas a precios asequibles y se anuncia un gran parque totalmente inclusivo

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:51

Los desarrollos urbanos previstos en el barrio de La Leala, en la zona occidental de Torremolinos, en el límite con Benalmádena, que también ha bautizado ... así a la parte de su casco urbano que linda con el torremolinense, requieren de un nuevo acceso desde la autovía A-7.

