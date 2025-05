Duplicar el Cercanías entre el aeropuerto y el Benítez llevará más de tres años y no bajará frecuencias

La batalla por mejorar la conectividad ferroviaria en el litoral se desarrolla en dos frentes, ambos de horizonte incierto. En primer lugar, el tan ansiado ... nuevo corredor ferroviario entre Nerja y el Campo de Gibraltar, cuyo estudio de alternativas ha sido adjudicado estos días por 991.911 euros (IVA incluido) a la unión temporal de empresas formada por las consultoras WSP Spain-Apia y Multicriteri-MCRIT. El resultado, para 2026. En segundo lugar, se trata de ampliar de alguna manera la capacidad de la línea de Cercanías actual.

Este último es un contrato farrogoso que incluye tres cuestiones. Primero, un estudio de alternativas para definir la mejor solución técnica. Elegida una de ellas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), se abre la redacción del proyecto constructivo que sirva como base para las obras. El Gobierno acaba de formalizar el contrato relativo a los documentos técnicos que incluye también la asistencia técnica durante los trabajos, que deberán salir a concurso aparte. En todo caso, el desdoblamiento de la línea de Cercanías entre el aeropuerto y el Campamento Benítez se va a ir de largo por encima de los tres años. La tramitación empezó en julio del año pasado.

Formalización

El contrato, según publica la plataforma de contratación del Estado, se rubricó el pasado 22 de abril con la empresa Tpf Getinsa Euroestudios, por 1,3 millones de euros, IVA incluido. La actuación, de gran complejidad dada la ocupación de los terrenos y el cruce con el sistema viario, no implicará por sí misma bajar de los 20 minutos de frecuencia actuales a los 15. Para ello, sería necesario acometer más intervenciones en el resto de la traza. En todo caso, servirá para robustecer el servicio, tener alternativas en caso de avería y gestionar mejor una línea que el año pasado registró nada menos que 16 millones de viajeros.

Fuerte demanda

En el pliego de condiciones, se subraya que la C1 registró en 2022 un grado de aprovechamiento superior al 80% por lo que la demanda está clara y urge aumentar las plazas, bien con frecuencias o bien con trenes de mayor capacidad. En este sentido, más allá de esta actuación, el Gobierno tiene en estudio trenes de doble altura.

Robustece el servicio pero no mejora horarios

«Sin embargo, esta línea presenta varios tramos en vía única que imposibilitan poner frecuencias menores de un servicio cada veinte minutos y además algunas estaciones no cuentan con andenes con posibilidad de explotar la línea con material de 100 metros de longitud en lugar de los 80 metros que tienen los actuales trenes, como es el caso de la estación de Benalmádena. En el presente pliego se plantea la duplicación de la vía en uno de esos tramos que actualmente está en vía única, concretamente en el tramo entre aeropuerto y Campo de Golf Campamento Benítez (PK 8+400 – PK 11+200) . Ejecutando únicamente esta duplicación, se prevé que no se pueda aumentar la frecuencia actual. Para ello habría que duplicar conjuntamente otros tramos de la línea. No obstante, la duplicación objeto de este pliego, aportaría una mayor estabilidad a la circulación de la línea, al poder absorber posibles retrasos», clarifica el documento técnico, analizado por SUR.

No es la primera vez que el Gobierno acomete la difícil misión de desdoblar la vía. Ya en la primera década de este siglo lo hizo en tres tramos y un total de 17 kilómetros, lo que permitió bajar de la media hora entre tren y tren a los veinte minutos actuales.

Características de la actuación

El tramo sobre el que se pretende intervenir tiene 2,8 kilómetros de longitud y permite velocidades operativas de 90 kilómetros por hora.

Las actuaciones contemplarán principalmente la duplicación de vía; la renovación de la vía existente; la electrificación; la demolición del apeadero de San Julián; un nuevo andén y paso inferior entre andenes en el apeadero de Plaza Mayor, y actuaciones sobre estructuras existentes (pasos inferiores, puentes, viaductos que deben ensancharse...)

«Se realizarán distintas alternativas para toda la longitud, definiéndolas teniendo en cuenta como mínimo: los puntos de conexión con el trazado existente; las distintas posibilidades para nueva estructura necesaria para el cruce de la vía con la carretera N-340; las posibilidades para la ampliación/reposición del paso inferior en Camino de la Loma de San Julián; las posibilidades para la reposición del paso superior del camino próximo al apeadero de San Julián; la ubicación del nuevo andén de Plaza Mayor; la solución para el cruce entre andenes a distinto nivel en el apeadero de Plaza Mayor; las posibilidades para la reposición del paso superior para peatones y ciclistas próximo al Parque Comercial de Plaza Mayor […]

En todo caso, los análisis tendrán que incluir cuestiones sobre drenajes, mantenimiento, expropiaciones, impacto ambiental, facilidad constructiva, costes, incidencia en la explotación ferroviaria…