La alcaldesa de Torremolinos y el alcalde de Málaga firman el acuerdo para el desarrollo del proyecto, en presencia del presidente de la Diputación. SUR

Dudas sobre la llegada del agua regenerada de Málaga a Torremolinos

El PSOE acusa al Ayuntamiento de vender «humo» y recuerda que la obra licitada no contempla destinatarios concretos; un calendario preciso de implementación o aspectos como las licencias y trámites

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:07

El flamante acuerdo a tres bandas que permitirá la llegada de agua regenerada, procedente de Málaga, hasta Torremolinos, no convence a la oposición municipal ... socialista torremolinense. «No sabemos cómo, ni cuándo esa agua llegará a las zonas verdes o tendrá uso de baldeo en Torremolinos, un baldeo que tanto necesita nuestra ciudad», asegura el secretario general de esta fuerza, Antonio Navarro.

