Dudas sobre la llegada del agua regenerada de Málaga a Torremolinos

El flamante acuerdo a tres bandas que permitirá la llegada de agua regenerada, procedente de Málaga, hasta Torremolinos, no convence a la oposición municipal ... socialista torremolinense. «No sabemos cómo, ni cuándo esa agua llegará a las zonas verdes o tendrá uso de baldeo en Torremolinos, un baldeo que tanto necesita nuestra ciudad», asegura el secretario general de esta fuerza, Antonio Navarro.

Para defender estas dudas, el líder local del PSOE defiende que este compromiso, que implica que el Ayuntamiento torremolinense aporte unos 750.000 euros, gira en torno a la colaboración con la capital y la Diputación para hacer llegar el nuevo recurso procedente de la depuradora del Guadalhorce. Para ello, se contempla una red troncal de más de 10 km de tuberías para suministrar casi dos hectómetros cúbicos anuales al riego de zonas verdes, golf y otros usos públicos. De hecho, las obras ya están licitadas, apunta, para puntualizar que las canalizaciones dejarán el agua en La Cizaña, en el límite de los municipios, «pero en Torremolinos no hay compromiso ni proyectos claros ni sabemos de los plazos, destino o criterios de distribución del agua regenerada entre espacios públicos y privados».

Ante ello, considera que es preciso que el Gobierno local haga público su parte de proyecto, ya dentro del suelo de Torremolinos, para conocer cuales serán los destinatarios concretos del agua regenerada; el calendario preciso de implementación y entregas del suministro, los compromisos técnicos y legales, como las licencias, trámites ante la Junta de Andalucía y, además, abrir esta gestión a la ciudadanía en aras a la transparencia y participación. «No nos oponemos a los proyectos conjuntos, pero exigimos compromiso, planificación y responsabilidad. Lo que hemos visto es una imagen sin recorrido operativo. Los anuncios no riegan jardines, las tuberías no se llenan de discursos. Queremos hechos, no humo», zanja Navarro.

Planificación

El equipo de Gobierno de Torremolinos, que recuerda que Navarro votó en contra de la modificación presupuestaria que permitió que Torremolinos haya invertido 746.000 euros para la llegada del agua regenerada a la ciudad, dejan claro que tanto el Ayuntamiento, como Aguas de Torremolinos, responsable del abastecimiento en la ciudad, tienen ya una planificación para el aprovechamiento del nuevo recurso. «Se acometerán las obras necesarias en las conducciones para que el agua regenerada llegue a todos los puntos de la ciudad», apuntan fuentes municipales.

«Es una inversión importante, y por eso se planificará por fases y se buscará la financiación necesaria. Navarro conoce esta información, se le dio en una comisión informativa, por lo que parece que su valoración va más encaminada a justificar el sentido de su voto, ante la imposibilidad de negar que la llegada del agua regenerada a Torremolinos es una excelente noticia», reflexionan desde la Alcaldía.

Recurso

Todo el proyecto pivota sobre una conducción principal de 3.647 metros de longitud que discurrirá bajo la avenida de Velázquez y la carretera MA-21, desde la que partirán cinco ramales secundarios que suman 4.459 metros (3.240 en esta licitación) para llegar a instalaciones de gran consumo de distintos sectores como el parque del Campamento Benítez o el proyectado en Arraijanal, el Parador de Málaga Golf, la Junta de Compensación del Sector Urbanístico SUP BM.1 Rojas Santa-Tecla, la Academia del Málaga Club de Fútbol y Torremolinos.

En paralelo, también está prevista una tubería independiente de 2.278 metros para el suministro de agua de calidad especial, ultrafiltrada, al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol para otros usos.

En total, se estima que estos futuros usuarios necesitan casi dos hectómetros cúbicos de agua al año, con lo que la creación de esta infraestructura contribuirá a preservar otros recursos hídricos existentes. Así, según recogen ambos convenios, con la ejecución de este proyecto se podrán preservar unos 700.000 metros cúbicos al año que actualmente se extraen del acuífero del Bajo Guadalhorce que se destinarán al abastecimiento, así como otros 625.000 metros cúbicos al año que el municipio de Torremolinos obtiene del acuífero de la Sierra de Mijas para riego, además de posibilitar el suministro de agua regenerada a zonas verdes de nuevos desarrollos de ambos municipios.

El Ayuntamiento de Torremolinos destaca la importancia de esta inversión por varios motivos, entre los que destacan el hito histórico que supone la llegada del agua regenerada a la ciudad; la trascendencia que conlleva contar con reservas hídricas de este tipo para los futuros desarrollos urbanos de la zona oriental del municipio; y el impacto a la hora de preservar los recursos hídricos naturales, como garantía de cara a situaciones de sequía.