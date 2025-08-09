Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Estado actual de las obras del Teatro Municipal de Alhaurín de la Torre. SUR

Alhaurín de la Torre tendrá el segundo teatro más grande de la provincia después del Cervantes

La previsión es inaugurar el espacio a comienzos de 2026 con un «carácter metropolitano» y tras unas obras que encarecerán el presupuesto inicial en 2 millones de euros

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:10

La capacidad del futuro Teatro Municipal de Alhaurín de la Torre llegará, finalmente, a las 800 butacas, pese a la previsión inicial de un aforo ... de 600, con lo que, según destaca el alcalde, Joaquín Villanova, se convertirá en el segundo espacio escénico de la provincia, solo superado en número de asientos por el Cervantes de la vecina capital. Y es que, en los planes del Gobierno local, está que el nuevo recurso cultural nazca ya con un «carácter metropolitano», para recibir a público de la Gran Málaga, con unas instalaciones de primer nivel y una programación que esté entre las más punteras de Andalucía.

