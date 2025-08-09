Alhaurín de la Torre tendrá el segundo teatro más grande de la provincia después del Cervantes

La capacidad del futuro Teatro Municipal de Alhaurín de la Torre llegará, finalmente, a las 800 butacas, pese a la previsión inicial de un aforo ... de 600, con lo que, según destaca el alcalde, Joaquín Villanova, se convertirá en el segundo espacio escénico de la provincia, solo superado en número de asientos por el Cervantes de la vecina capital. Y es que, en los planes del Gobierno local, está que el nuevo recurso cultural nazca ya con un «carácter metropolitano», para recibir a público de la Gran Málaga, con unas instalaciones de primer nivel y una programación que esté entre las más punteras de Andalucía.

En cuanto a los plazos para que este objetivo sea una realidad, para la inauguración, tal y como ha estimado el máximo responsable municipal, habrá que esperar ya a comienzos de 2026, cuando se levantarán el telón con algún espectáculo de referencia.

Acumula así el proyecto algo de retraso, puesto que se había barajado que la apertura al público fuera en este ejercicio, aunque que no ocurrirá, a pesar de que las obras están muy avanzadas. Tampoco será el mismo del previsto el presupuesto final de la obra, adjudicadas en 2022 a la unión temporal de empresas formada por Sardalla Española y Herysan 2007, por algo más de 7 millones de euros.

La necesidad de hacer frente a cuestiones como el encarecimiento de los materiales y otros contratiempos elevarán la inversión, según los cálculos del alcalde, en unos 2 millones de euros. Hay que tener en cuenta que la edificación de este equipamiento, que multiplicará casi por 8 el aforo del centro Vicente Aleixandre, el mayor recinto para albergar obras culturales en este momento en el municipio, sale por completo de las arcas de la Administración local.

El futuro teatro se levanta en una parcela entre la avenida Presidente Adolfo Suárez y la calle Alcalde Juan Rodríguez Ruiz, a la espalda de la Biblioteca Municipal, con un total de 7.757,57 metros cuadrados.

Su diseño, en el que destaca una gran caja escénica, responde al proyecto ganador del concurso arquitectónico convocado en 2009, e incluye un versátil escenario. Este tiene 300 metros y es completamente modulable, además de contar un sistema de trampillas. Una plataforma hidráulica configura el foso de orquesta, que tiene 2 niveles. Con esta configuración, se busca que el espacio tenga capacidad para todo tipo de montajes, con una concha acústica para los conciertos.

El espacio ocupado por el edificio teatral es de 1.875 metros cuadrados, con una zona libre de 5.218,06. La organización del inmueble dentro de la parcela permite localizar un recorrido exterior de acceso al teatro muy concentrado. Es una lonja, con áreas arboladas y de descanso que permite su uso público y abre la posibilidad de realizar representaciones teatrales al aire libre; quedará articulado este nuevo recurso en torno a un ágora de acceso que estará abierta a la ciudadanía y que está pensaba para favorecer el paseo y la estancia. En suma, un nuevo lugar de esparcimiento que también servirá al teatro, en la que se podrá descansar o asistir a la celebración de espectáculos, fiestas o exposiciones.