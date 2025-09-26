Alhaurín de la Torre pide a la Junta que retire el recurso contra la paralización judicial de la obra de la EDAR Norte

«El pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre respalda la lucha de la Asociación de Vecinos de la Vega de Mestanza y Lomas ... de Cantarranas que ha conseguido que se paralicen las obras de la depuradora Málaga Norte en un pulmón verde y productivo como es la Vega de Mestanza»; «Instar a la Junta de Andalucía a retirar el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obligó a la Junta a paralizar las obras de la EDAR Málaga Norte en la Vega de Mestanza»; «Instar a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a descartar la construcción de la depuradora Málaga Norte en otra ubicación de nuestro municipio, sobre todo, en la Vega de Zapata y el Romeral». Este es el texto íntegro que ha aprobado la Corporación Municipal alhaurina, con el voto favorable de los proponentes de la moción, PSOE y Con Andalucía-IU, a los que se ha unido VOX con su respaldo, y la abstención del equipo de Gobierno del PP.

«Ha sido una agradable sorpresa, pensábamos que iban a decir que no», ha explicado Mari Carmen Mestanza, portavoz del colectivo ciudadano que, desde hace un lustro, se opone a la construcción de la estación de tratamiento de aguas en la linde del término municipal de Alhaurín de la Torre y Campanillas, en Málaga. Al debate, que ha sido en una sesión monográfica, tras solicitar su convocatoria el bloque de izquierdas municipal, han asistido una veintena de vecinos y vecinas de este terreno ribereño del Guadalhorce.

David Márquez, portavoz socialista, ha asegurado: «Hoy estamos un poquito contentos, el PP se ha abstenido en lo más importante, aunque se se ha puesto de perfil y ha dicho que no tiene opinión, nos ha venido muy bien para pedir que la Junta retire el recurso. Con la fuerza de la oposición se ha aprobado que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre le dice a Moreno Bonilla que no queremos esa basura en nuestro pueblo».

En esta línea, ha insistido en el argumento de que el silencio en las filas populares es «el precio a pagar» para dar luz verde a uno de los proyectos que está en la agenda del equipo de Gobierno desde hace décadas, por considerarlo prioritario para el crecimiento urbanístico y la generación de empleo, el desarrollo de la Ciudad Aeroportuaria. Márquez también ha aprovechado su intervención para recordar a los vecinos y vecinas que, de materializarse la EDAR, que, como ha hecho hincapié está planificada en una zona inundable, con los peligros que ello conlleva, las consecuencias medioambientales y las molestias serían de calado, al procesar esta estación las aguas residuales de 250.000 personas a diario.

Javier Caravias, de Con Andalucía-IU, que ha abundado en la crítica de que el proyecto de la depuradora en suelo alhaurino es el salvoconducto para hacer posible una «megalómana» zona de servicios, empresas y viviendas en torno al aeropuerto, también ha mostrado finalmente su satisfacción por el acuerdo plenario que supone un rechazo expreso a «una propuesta injusta».

José Luis Jiménez, de VOX, que ya ha expresado su rechazo total al proyecto en su forma actual, apuesta por «lugar adecuado, seguro, que no ponga en riesgo vidas ni cultivos», es decir, que no se ponga en marcha la infraestructura, «a costa de la Vega de Mestanza».

Postura del alcalde

El alcalde alhaurino, Joaquín Villanova, ha tomado la palabra para asegurar: «Nosotros nos hemos mantenido siempre en la misma idea, mientras que el PSOE es el que ha cambiado de opinión, tirando de demagogia y oportunismo político: El PP siempre dijo, en varias mociones que a ser posible, la EDAR se construyera como ampliación de la actual del Guadalhorce, frente al Málaga Nostrum, y que de no ser así, que al menos estuviera lo más lejos posible de los núcleos de viviendas, con medidas correctoras para el tratamiento de lodos en zonas más alejadas, en una parcela más pequeña y en ningún caso en el término municipal de Alhaurín de la Torre».

«Siempre hemos defendido otras ubicaciones y lo he hecho incluso a puerta cerrada dejando clara mi postura delante de los dirigentes de mi partido y de la Junta. Tengo la conciencia tranquila en ese sentido. Siempre me he reunido con los vecinos y les he dicho la verdad y lo que pienso», ha insistido el regidor que ha zanjado: «Si fuera por el PSOE, ya estaría construida, porque en el Potaum (Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga) de 2009, lo firmó Griñán y tenía rango de ley y ya estaba contemplada».

Rechazo

Al contrario que en el punto que apuesta por frenar la depuradora, la oposición municipal sí se ha topado con el rechazo claro del grupo popular en otras medidas que han sometido al debate, como el reconocimiento de la Vega de Mestanza como espacio de especial valor agrícola, histórico y ambiental dentro del término municipal de Alhaurín de la Torre, el impulso de un plan para su conservación y desarrollo sostenible; el establecimiento de medidas de apoyo al mantenimiento de la actividad agrícola tradicional, que incluya incentivos fiscales, al regadío eficiente y programas de fomento del relevo generacional en el sector agrario, así como proyectos de valorización cultural, educativa y turística de la Vega, tales como rutas agroecológicas o programas escolares de educación ambiental.

También ha dicho que no la bancada del PP a la solicitud a la Junta para que estudie estudie la puesta en marcha de depuradoras específicas de menor impacto en las localidades que carecen de estas infraestructuras y vierten sus aguas residuales al río Guadalhorce.