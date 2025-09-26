Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vecinos y vecinas de la Vega de Mestanza durante la sesión plenaria. SUR

Alhaurín de la Torre pide a la Junta que retire el recurso contra la paralización judicial de la obra de la EDAR Norte

La oposición logra, con la abstención del equipo de Gobierno del PP, que prospere un acuerdo plenario que respalda la lucha vecinal en contra de la depuradora e insta a no buscar nuevas ubicaciones en el municipio

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:46

«El pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre respalda la lucha de la Asociación de Vecinos de la Vega de Mestanza y Lomas ... de Cantarranas que ha conseguido que se paralicen las obras de la depuradora Málaga Norte en un pulmón verde y productivo como es la Vega de Mestanza»; «Instar a la Junta de Andalucía a retirar el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que obligó a la Junta a paralizar las obras de la EDAR Málaga Norte en la Vega de Mestanza»; «Instar a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a descartar la construcción de la depuradora Málaga Norte en otra ubicación de nuestro municipio, sobre todo, en la Vega de Zapata y el Romeral». Este es el texto íntegro que ha aprobado la Corporación Municipal alhaurina, con el voto favorable de los proponentes de la moción, PSOE y Con Andalucía-IU, a los que se ha unido VOX con su respaldo, y la abstención del equipo de Gobierno del PP.

