Acuerdo para impulsar un centro universitario en el frustrado museo de Torremolinos

El Ayuntamiento ha anunciado una propuesta para darle una oportunidad de uso al edificio del frustrado museo dedicado a la historia de Torremolinos, unos 4. ... 000 metros cuadrados, en una inmejorable ubicación y ejecutados al 90%, tras una inversión de 7 millones de euros de la Administración local, pero que están cerrados.

La Consejería de Cultura, en 2015, conforme a un informe técnico, se negó a incluirlo en su red. Los reparos estaban basados en que la idea planteada para el centro carecía «de un discurso sólido» y de la «suficiente coherencia» como para poder describirse como un espacio sobre el pasado de la ciudad.

La alternativa para darle aprovechamiento al inmueble llega de la mano de la Universidad de Málaga (UMA) y el centro universitario Euses Málaga, del grupo educativo Metrodora. Las instituciones han suscrito un protocolo general de actuación, antesala de lo que sería un acuerdo en firme, con el objetivo de analizar la viabilidad de trasladar a la Junta de Andalucía la creación de un centro universitario adscrito en la ciudad de Torremolinos y que ofertaría enseñanza superior mediante la colaboración público-privada. «Es una gran oportunidad sobre la que iremos viendo avances en los próximos meses», ha afirmado la alcaldesa, Margarita del Cid.

Alta demanda

Los estudios de la UMA crecerían, de este modo, «en áreas de alta demanda profesional», conforme se ha trasladado: Odontología, Gestión de Industrias Biofarmacéuticas y Biotecnológicas, y Producción de Música y Sonido para la Industria del Entretenimiento.

El rector, Teodomiro López, a través de un comunicado, ha puesto como ejemplo de que este plan es viable las experiencias «extraordinariamente positivas» en centros concertados en Ronda y Antequera, y ha dejado claro que Euses Málaga está dispuesta a «garantizar la calidad y el rigor académico» que caracterizan a la universidad malagueña.

Euses aportaría al proyecto más de 25 años de experiencia con su red de centros universitarios adscritos en Cataluña.

Jordi Roche, presidente de Metrodora, por su parte, ha explicado que la implantación en Málaga sería «un paso decisivo para crear un proyecto universitario sólido, innovador y con vocación de servicio».

Euses Málaga ha solicitado al Ayuntamiento poner en marcha una concurso público para destinar a uso docente el edificio municipal, en la plaza Pablo Ruiz Picasso

Euses Málaga ha presentado una solicitud formal al Ayuntamiento de Torremolinos para convocar un concurso público que permita destinar a uso docente el edificio municipal, en la plaza Pablo Ruiz Picasso, para transformarlo en un campus universitario que ponga en servicio los más de 4.000 metros cuadrados disponibles. La entidad privada asumiría la gestión y la inversión, incluido el equipamiento docente.

4.000 estudiantes La actividad de Euses comenzó en 2009 y, desde entonces, ha creado 4 centros universitarios

La promotora cuenta con una trayectoria previa en este tipo de operaciones. Se trata de una escuela universitaria creada en 2009 para ofrecer formación en salud y deporte. Desde entonces, ha creado 4 centros, adscritos a la Universitat de Girona, la Universitat de Rovira i Virgili o la Universidad de Barcelona, y ha tejido una red de colaboración con instituciones nacionales e internacionales, con casi 4.000 estudiantes formados.

Sus programas abarcan grados, dobles titulaciones, posgrados y formación continua. Euses-UdG se sitúa en el top 150 del mundo según el Global Ranking of Sport Science Schools and Departments del prestigioso Ranking de Shanghai.

Antecedentes

La historia de este museo que nunca ha sido tal comenzó en 2009, con un anuncio del que fuera durante 20 años alcalde, el 'popular' Pedro Fernández Montes. Las obras arrancaron en un solar privilegiado, junto a la parroquia del Buen Consejo, a las espaldas de las Tres Torres y a escasa distancia del centro y las principales avenidas del municipio.

Pero, tras el varapalo de Cultura, que recomendó «una reflexión más profunda acerca de la institución que desea crear», hace ya una década, el PSOE, que, entonces tenía la Alcaldía, desestimó su puesta en marcha.

Se barajaron varios destinos posteriores para el edificio. En julio de 2021, llegó el anuncio de que se trasladaría allí la Jefatura de la Policía Local. Antes, las opciones habían sido la creación de un vivero de empresas e, incluso, que fuera la sede de todas las desperdigadas dependencias judiciales de Torremolinos; pero, los 4.000 metros cuadrados disponibles no eran suficientes.

En 2019, en las vísperas de las elecciones municipales, resurgió la promesa de que habría allí un museo para Torremolinos, pero tampoco cuajó.

Posteriormente, en marzo de 2023, la Universidad de Nebrija, institución privada que oferta estudios superiores, hizo público un acuerdo con el Ayuntamiento de Torremolinos para abrir una escuela de Enfermería y Fisioterapia, pero de este plan tampoco ha habido avances.