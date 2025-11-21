Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La escultura de Picasso, con el edificio abandonado al fondo. SUR

Acuerdo para impulsar un centro universitario en el frustrado museo de Torremolinos

La UMA y Euses analizan la viabilidad de ofertar grados como Odontología, Gestión de Industrias Biofarmacéuticas y Biotecnológicas y Producción de Música y Sonido para la Industria del Entretenimiento mediante la colaboración público-privada

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:41

El Ayuntamiento ha anunciado una propuesta para darle una oportunidad de uso al edificio del frustrado museo dedicado a la historia de Torremolinos, unos 4. ... 000 metros cuadrados, en una inmejorable ubicación y ejecutados al 90%, tras una inversión de 7 millones de euros de la Administración local, pero que están cerrados.

