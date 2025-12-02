Tensiones en la corona británica por la indemnización de Andrés mientras el rey elimina sus últimos privilegios

El pasado 30 de octubre, Carlos III anunciaba que despojaba a su hermano Andrés de todos sus títulos y honores. Aunque desde ese mismo momento ... dejaba de ser príncipe para ser 'solo' un Mountbatten-Windsor, no ha sido hasta esta semana cuando el nombre del exduque de York ha sido borrado definitivamente de los registros de la Orden de la Jarretera, orden de caballería más antigua del Reino Unido y una de las más prestigiosas del mundo. Este era el último de los honores dependientes del monarca que le restaba a Andrés Mountbatten-Windsor. Por delante, aún queda que el Gobierno le retire la condición de vicealmirante de la Armada y, muy especialmente, qaue abandone Royal Lodge.

La orden de Carlos III por la que el príncipe Andrés dejaba de serlo incluía también su mudanza forzosa de la imponente residencia de 30 habitaciones que habita desde hace dos décadas. Sin embargo, parece que el traslado no se producirá hasta el próximo año. En este sentido, el 'Daily Mail' cita como fuente a un funcionario para asegurar que la mudanza es «un proceso logístico bastante sustancial». Por su parte, el medio 'Heat World' va mas allá al afirmar que «hay muchos asuntos pendientes de resolver, Andrés está presionando para obtener algún tipo de indemnización por los importantes costes de la mudanza, así como las obras de renovación de su nueva residencia».

Además, el tabloide inglés recoge que habría tensiones internas en la familia real por la posibilidad de que Andrés reciba una compensación económica por las mejoras que ha venido realizando en Royal Lodge durante estos años en los que, según trascendió recientemente, no pagó alquiler alguno, a pesar de que la cifra acordada era simbólica.

La otra razón que posterga la salida del hijo favorito de la reina Isabel II de Royal Lodge es la celebración de la Navidad. Entre la prensa británica cobra fuerza York Cottage como futura residencia del exmarido de Sarah Ferguson. Se trata de uno de los 150 inmuebles de Sandringham, la gran finca propiedad privada de la corona de más de 8.000 hectáreas ubicada en Norfolk, conocida como refugio invernal de la familia real británica desde 1862 y donde se reúnen en las vacaciones navideñas.

York Cottage está a poco más de dos kilómetros Sandringham House, la residencia principal del complejo que ocupa la familia real durante su estancia, por lo que la presencia de Andrés en las inmediaciones no sería bien recibida. Considerada una «residencia menor», dista mucho de ser un cobijo sencillo. El rey Jorge V y su esposa María la eligieron para vivir cuando todavía eran duques de York y allí nacieron cinco de sus seis hijos. Actualmente se utiliza como oficina y una parte se aprovecha como vivienda y alojamiento vacacional para los empleados de la finca.

De mudarse allí, el expríncipe Andrés no estará solo. Se dice que por sus aposentos y galerías deambula el fantasma del príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, fallecido por una neumonía una semana después de cumplir 28 años. El malogrado aristócrata fue también una figura controvertida. Su nombre apareció en escándalos relacionados con la prostitución e incluso se vinculó con los crímenes de Jack el destripador. Especulaciones nunca probadas que, sin embargo, alimentaron la leyenda de su fantasma.

En todo caso, también se baraja la posibilidad de que la estancia en York Cottage sea solo de paso antes de mudarse de manera definitiva a Oriente Medio donde el exduque podría vivir conservando el personal y el trato real que, según la prensa inglesa, obliga a que le dispensen. El destino para su retiro dorado sería Abu Dabi, alejado de todo ruido mediático.