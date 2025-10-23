Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La cantante Shakira, a su salida de la Audiencia Nacional el 20 de noviembre de 2023. EP

Shakira, salpicada por una nueva polémica económica

Un hombre de Estados Unidos le reclama 100 millones de dólares por tres delitos

Joaquina Dueñas

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:16

Comenta

Después de verse envuelta en un litigio con la Hacienda española por irregularidades cometidas en los años 2012, 2013 y 2014 que se saldó con ... un acuerdo por el que Shakira admitió el fraude y pagó una cifra millonaria, aunque sigue sosteniendo su inocencia, una nueva polémica económica salpica a la cantante colombiana. Un octogenario estadounidense le reclama 100 millones de dólares por tres delitos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  3. 3 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  4. 4 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  5. 5 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  6. 6 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga
  7. 7 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  8. 8

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  9. 9

    Los sospechosos del robo de la Mona Lisa se reúnen en una nueva coctelería en Málaga
  10. 10

    La Nueva Rosaleda tendrá casi imposible el acceso a dinero de fondos europeos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Shakira, salpicada por una nueva polémica económica

Shakira, salpicada por una nueva polémica económica