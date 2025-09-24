Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La duquesa de York, Sarah Ferguson AFP

Seis organizaciones sociales rompen con Sarah Ferguson tras sus disculpas a Jeffrey Epstein

La duquesa de York se dirigía al empresario condenado por pedofilia como «amigo fiel y supremo»

Joaquina Dueñas

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:14

Seis organizaciones benéficas británicas han roto lazos con Sarah Ferguson tras hacerse público un correo electrónico que la duquesa de York envió en 2011 a ... Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense condenado por solicitar prostitución a menores y hallado muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual.

