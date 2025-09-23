Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Frank Sinatra RC

Sale a subasta una carta de Frank Sinatra sobre el secuestro de su hijo

El cantante pagó cerca de un cuarto de millón de dólares para recuperar a su vástago

Joaquina Dueñas

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:48

Hijos secretos, relaciones con la mafia, públicas enemistades y sonados romances. La vida de Frank Sinatra está plagada de anécdotas con mayor o menor grado ... de verosimilitud, pero hubo algunos capítulos que marcaron su vida, como el secuestro de su hijo Frank Sinatra Jr. el 8 de diciembre de 1963, cuando este tenía 19 años. Sucedió en un hotel del lago Tahoe, entre los estados de California y Nevada, donde el joven, que seguía los pasos musicales de su padre, había recalado durante su gira. Más de seis décadas después de aquel suceso, la casa de subastas Bonhams ha sacado a la venta una carta de 'La Voz' dirigida al sacerdote de la prisión el la que estaban los captores de su hijo.

