El arquitecto valenciano Santiago Calatrava fue víctima de un robo en la tarde del miércoles en Valencia. LP

Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia

Un policía autonómico franco de servicio y agentes de la Policía Local arrestan al ladrón y recuperan las pertenencias del arquitecto valenciano

Ignacio Cabanes

Valencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:18

El famoso arquitecto valenciano Santiago Calatrava fue víctima en la tarde de este pasado miércoles de un robo, al parecer por encargo, mediante el método ... del tirón. Un joven de origen extranjero se apoderó del reloj que portaba el escultor e ingeniero civil, valorado en unos 100.000 euros, tras asaltarlo en plena calle en el centro de Valencia.

