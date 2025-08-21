Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Raúl Prieto y Joaquín Torres. EP

Raúl Prieto, muy ilusionado con un doctor en medicina estética tras romper con Joaquín Torres

El director de programas de televisión y el anestesista han pasado juntos unos días en Formentera

María Moreno

Jueves, 21 de agosto 2025, 14:32

Raúl Prieto parece seguir la máxima de que un clavo quita otro clavo. Al director de programas de televisión se le ha fotografiado junto al ... que parece ser su nueva ilusión durante unos días de descanso en Formentera, unas imágenes tomadas en el mes de julio que salen a la luz a la par que la noticia de la separación de su aún marido, Joaquín Torres.

Top 50
  1. 1 Cuarto cierre de caseta desde que comenzó la Feria de Málaga
  2. 2 Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp
  3. 3 Juani Paniagua, el joven paleño que murió ahogado cuando intentaba salvar a una niña
  4. 4 Pitingo y la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez se enzarzan en redes sociales a cuenta de los incendios
  5. 5 San Diego Comic-Con Málaga ya tiene las dos primeras series internacionales de su cartelera... con zombies y vampiros
  6. 6 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  7. 7 Málaga construirá un gran cajón para evitar que las calles a la izquierda del Guadalmedina se inunden con las tormentas
  8. 8 La malagueña Paquita ya lleva el apellido Gento tras reconocerla el Supremo como hija legítima del exfutbolista
  9. 9 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  10. 10 Rescatan a dos jóvenes que se bañaban en la playa nerjeña de Burriana con bandera roja

