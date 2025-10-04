Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La princesa Leonor y sus compañeros de esgrima, en el campeonato 'Inter-academias 2025'. Ejército del Aire

La Princesa de Asturias participa en un campeonato militar

Leonor se destaca en el 'Inter-academias 2025', que se celebra este fin de semana en Pontevedra, unos 400 jóvenes disputan un campeonato de 16 disciplinas

C. P. S.

Sábado, 4 de octubre 2025, 16:31

La princesa Leonor participa este fin de semana en el Campeonato Deportivo 'Inter-academias 2025', según ha notificado la Casa Real. Celebrado en Marín, Pontevedra, ... y organizado por la Escuela Naval Militar, reúne a unos 400 jóvenes, además de la princesa, de distintos centros de formación como la Academia General Militar, la Academia Central de la Defensa y la Academia General del Aire, donde está ahora Leonor.

