El peluquero que peinó a Nathy Peluso y Eva Longoria es de Puerto de la Torre

Cuando veía a su tía trabajando en la peluquería que tenía en Ciudad Jardín, Rafael ya sentía que le entusiasmaba la profesión. Con 15 años ... empezó su etapa laboral entre tijeras y peines y ahora cumple más de 20 años con su propio negocio, Rafael Bueno Peluqueros, en un establecimiento de Puerto de la Torre. Acaba de alzarse por segunda vez con el galardón 'Peluquero Español del Año' en la Pasarela Fígaro con la colección 'Rizoma', en la que dedica hasta 100 horas para realizar cada peinado y con la que ha conseguido doblete con otro reconocimiento: 'Pasarela Fígaro'.

Esto es un reconocimiento más que se une a su amplia trayectoria y al orgullo de que por sus manos hayan pasado 'celebrities' como Nathy Peluso, Eva Longoria, Jedet, Paz Vega, Carmen Lomana o India Martínez y ha trabajado como peluquero en pasarelas de David Delfín o Agatha Ruiz de la Prada. «Pero mi día a día sigue basándose en las clientas de mi peluquería, esto es un extra que gestiono y me gusta hacer porque puedo desarrollar toda mi creatividad», apunta el malagueño Rafael Bueno en conversación con SUR.

Paz Vega, Nathy Pelulso y Carmen Lomana con peinados de Rafael Bueno. Sur

Esta no es la primera vez que recibe el galardón de 'Peluquero Español del Año', ya que en 2021 también se alzó con este reconocimiento en la que los profesionales llaman «los Óscar de la peluquería'. Por sus manos han pasado otros premios como el 'Mejor Peluquero Internacional' en Canadá o 'Mejor Peluquero del Mundo', este último en 2016, que fue cuando empezó a participar en este tipo de concursos. «A raíz de eso se han puesto en contacto conmigo muchas estilistas, 'celebrities' y pasarelas importantes que me han permitido crecer y aumentar el reconocimiento entre los profesionales del sector», asegura el peluquero de Puerto de la Torre.

El malagueño Rafael Bueno con los reconocimientos de la Pasarela Fígaro 2025 y dos de los trabajos de la colección. Sur

Con su última colección 'Rizoma', las colecciones se inspiran «en las raíces», según señala el mismo creador, que ha contado con el estilismo de 'It Spain', el maquillaje de Lulu Pérez y las fotografías de Esteban Roca para presentar el trabajo en la 16ª edición de la Pasarela Fígaro. Una técnica complicada y que le ha llevado horas y horas de trabajo, tal y como detalla Rafael Bueno: «Son cuatro trabajos de vanguardia diferentes los que conforman la colección y juego mucho con la textura en posticería. Lo complicado de este tipo de estructuras es la sujeción para que se vea un efecto real con la altura que se necesita y, sobre todo, para que aguante bien todas las horas que desfila la modelo y lo lleva puesto».

Activo en redes sociales y con casi 70.000 seguidores, Rafael Bueno hace balance tras este premio y su trayectoria y concluye en que «después de tanto esfuerzo, todo merece la pena».