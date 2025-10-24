Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rafael Bueno, durante uno de sus trabajos. Sur

El peluquero que peinó a Nathy Peluso y Eva Longoria es de Puerto de la Torre

El malagueño Rafael Bueno acaba de alzarse por segunda vez con el galardón 'Peluquero Español del Año' en la Pasarela Fígaro con la colección tridimensional 'Rizoma'

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:11

Comenta

Cuando veía a su tía trabajando en la peluquería que tenía en Ciudad Jardín, Rafael ya sentía que le entusiasmaba la profesión. Con 15 años ... empezó su etapa laboral entre tijeras y peines y ahora cumple más de 20 años con su propio negocio, Rafael Bueno Peluqueros, en un establecimiento de Puerto de la Torre. Acaba de alzarse por segunda vez con el galardón 'Peluquero Español del Año' en la Pasarela Fígaro con la colección 'Rizoma', en la que dedica hasta 100 horas para realizar cada peinado y con la que ha conseguido doblete con otro reconocimiento: 'Pasarela Fígaro'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  3. 3 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  4. 4 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  5. 5 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  6. 6 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  7. 7

    La Nueva Rosaleda tendrá casi imposible el acceso a dinero de fondos europeos
  8. 8 Un camión averiado cerca del túnel de San José colapsa el tráfico en la A-7 desde Málaga a Rincón
  9. 9 Francis Salado: «La Diputación está dispuesta a poner el dinero para los enlaces de la A-7 en Málaga»
  10. 10

    El verano continuo acelera la muerte masiva de pinos en la provincia de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El peluquero que peinó a Nathy Peluso y Eva Longoria es de Puerto de la Torre

El peluquero que peinó a Nathy Peluso y Eva Longoria es de Puerto de la Torre