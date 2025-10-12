Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Combo de fotografías de archivo del ex primer ministro canadiense Justin Trudeau y la cantante Katy Perry EFE

El paseo en altamar que confirma el romance de Katy Perry y Justin Trudeau

La pareja ha sido captada muy acaramelada en el yate de la cantante

Joaquina Dueñas

Domingo, 12 de octubre 2025, 15:16

Comenta

Lo que comenzó como un día de relax, mar y sol frente a la costa de Santa Bárbara (Estados Unidos) ha terminado convirtiéndose en la ... confirmación oficiosa del romance entre Katy Perry y Justin Trudeau gracias a las imágenes captadas de la pareja muy acaramelada a bordo del yate de la cantante, el Caravelle. En ellas se puede ver a la artista y al político abrazándose y besándose, muestras de cariño que no dejan lugar a dudas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  2. 2 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  3. 3 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  4. 4 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
  5. 5 ¿Me pueden multar por colgar una bandera en la fachada de casa? Esto es lo que dice la ley
  6. 6 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  7. 7 La Primitiva del sábado deja un premio millonario en un bazar de Málaga
  8. 8 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados
  9. 9 Si tienes entre 25 y 64 años puedes solicitar una ayuda de hasta 1.500 euros si cumples estos requisitos
  10. 10 Condenado en Málaga por violar a su hijastra de 14 años tras ingresar la madre en prisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El paseo en altamar que confirma el romance de Katy Perry y Justin Trudeau

El paseo en altamar que confirma el romance de Katy Perry y Justin Trudeau