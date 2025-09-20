Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Palomo saluda tras su último desfile. EFE

Palomo: «Nueva York tiene una voz muy fuerte en la moda, pero nos encanta volver aquí»

Puntadas con hilo ·

El popular modista regresa a España con colección de mujer, colaboración con Carolina Herrera, premio al talento y nuevo taller

Gloria Salgado

Gloria Salgado

Madrid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:12

Honoré de Balzac afirmaba que quien no fuese a menudo a París no sería jamás completamente elegante. Sin embargo, esa no es la razón por ... la que Alejandro Palomo sueña con que le ofrezcan la dirección creativa de una casa de moda francesa de las de toda la vida. Entrar en ese juego de sillas «parece ser la mayor validación de la industria», afirma el modista, protagonista indiscutible de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. El cordobés se ha alzado con el Premio al Talento Nacional, ha tenido una colaboración estelar en el desfile de Carolina Herrera del que todo el mundo habla, tiene nuevo taller en Madrid y ha presentado una exitosa colección -otra más-, la primera tras varias temporadas desfilando en Nueva York.

