Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Príncipe Andrés. AFP

Un nuevo libro sobre Jeffrey Epstein amenaza con volver a salpicar al príncipe Andrés

'Blue Butterfly: Inside the Diary of an Epstein Survivor' relata la historia de una de sus víctimas, Juliette Bryant

Joaquina Dueñas

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:34

Comenta

El próximo 18 de octubre verá la luz 'Blue Butterfly: Inside the Diary of an Epstein Survivor', un libro que relata la historia de una ... de las víctimas de Jeffrey Epstein y que amenaza con salpicar una vez más al príncipe Andrés, amigo del magnate condenado por pedofilia. «Justo cuando uno piensa que no puede haber más acusaciones contra Andrés y Epstein, salen más a la luz», han comentado desde el entorno de la editorial TrineDay al diario británico 'The Mirror'. «Amenaza con graves repercusiones, no solo para Andrés, sino para todos los que lo han protegido. Si Andrés está conectado a las redes más profundas que describe McCarthy, las consecuencias serán graves», han añadido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  2. 2 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  3. 3 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  4. 4 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  5. 5

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  6. 6 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  7. 7 Rafa Borrego, tripulante de la flotilla: «Nos han golpeado, arrastrado por el suelo, vendado los ojos, atado y humillado»
  8. 8 Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España
  9. 9 Tres heridos en un accidente entre un turismo y un autobús en Málaga
  10. 10

    La reforma del paseo marítimo de Pedregalejo arranca hoy con la preocupación de los hosteleros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un nuevo libro sobre Jeffrey Epstein amenaza con volver a salpicar al príncipe Andrés

Un nuevo libro sobre Jeffrey Epstein amenaza con volver a salpicar al príncipe Andrés