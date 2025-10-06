Un nuevo libro sobre Jeffrey Epstein amenaza con volver a salpicar al príncipe Andrés 'Blue Butterfly: Inside the Diary of an Epstein Survivor' relata la historia de una de sus víctimas, Juliette Bryant

Joaquina Dueñas Lunes, 6 de octubre 2025, 12:34 Comenta Compartir

El próximo 18 de octubre verá la luz 'Blue Butterfly: Inside the Diary of an Epstein Survivor', un libro que relata la historia de una ... de las víctimas de Jeffrey Epstein y que amenaza con salpicar una vez más al príncipe Andrés, amigo del magnate condenado por pedofilia. «Justo cuando uno piensa que no puede haber más acusaciones contra Andrés y Epstein, salen más a la luz», han comentado desde el entorno de la editorial TrineDay al diario británico 'The Mirror'. «Amenaza con graves repercusiones, no solo para Andrés, sino para todos los que lo han protegido. Si Andrés está conectado a las redes más profundas que describe McCarthy, las consecuencias serán graves», han añadido.

Un portavoz de la editorial ha señalado que la obra «presenta nuevas y explosivas revelaciones sobre el príncipe Andrés y otras figuras de alto perfil, añadiendo nombres y conexiones que el mundo nunca ha visto ni oído». Además, ha subrayado que Epstein, lejos de ser «un depredador solitario» formaba parte de «una realidad mucho más oscura, deliberadamente oculta a la vista del público». En este sentido, el trabajo de la autora, Sarah McCarthy, profundiza en los vínculos del hermano del rey Carlos III con Peter Nygard, un empresario canadiense del sector de la moda, condenado también por delitos sexuales.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Príncipe Andrés