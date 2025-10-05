Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las novias más mediáticas de la Casa de Alba

Puntadas con hilo ·

Desde que doña Cayetana contrajese matrimonio con Luis Martínez de Irujo, las bodas de la familia han sido foco de atención, aunque unas más que otras

Gloria Salgado

Gloria Salgado

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:05

Comenta

La primera gran boda moderna de la Casa de Alba fue la de Cayetana Fitz-James Stuart con Luis Martínez de Irujo, en 1947. La ... ceremonia, celebrada en la Catedral de Sevilla, fue una de las bodas más fastuosas tras la Segunda Guerra Mundial. Cayetana lució un vestido diseñado por Flora Villarreal, modista de su confianza y que, como la propia duquesa dijo, «nunca la reconocieron como a Balenciaga». Estaba confeccionado en seda marfil con una majestuosa falda compuesta de capas de tul superpuestas. Completaba el conjunto con un velo de encaje de Bruselas del siglo XVIII de la colección familiar y una diadema de brillantes y perlas que había pertenecido a la emperatriz Eugenia de Montijo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola
  2. 2 Calor de agosto, noches tropicales y posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga
  3. 3 Luto en el mundo de la cultura: fallece la artista malagueña Adelfa Soto a los 88 años
  4. 4

    Miguel Herrán, el malagueño que triunfa en Instagram y en el cine: «Tengo claro quién soy»
  5. 5

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  6. 6 Cuidado con el mensaje de tu banco sobre una supuesta transferencia: alertan de una nueva estafa
  7. 7 El aviso de la OMS sobre la vacunación frente a la gripe aviar
  8. 8 Más de cuatro mil personas exigen en Málaga «paz y justicia» para Palestina y la liberación de los activistas de la flotilla
  9. 9 Evacuado al hospital tras una colisión entre dos vehículos en la A-7 a la altura de Estepona
  10. 10

    El hermano de un activista malagueño encarcelado en Israel: «Dicen que no han sufrido abusos físicos, pero sí privaciones de sueño y humillaciones»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las novias más mediáticas de la Casa de Alba

Las novias más mediáticas de la Casa de Alba