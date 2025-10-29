Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Isabel Preysler durante la presentación de sus memorias. EP

«Esta nariz no la toques más, ya estás bien, estás guapa», la recomendación del cirujano Javier Benito a Isabel Preysler

El doctor le atendió después de recibir un cabezazo accidental de Ana Boyer mientras jugaban

Joaquina Dueñas

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:21

Comenta

La nariz de Isabel Preysler y sus cambios a lo largo de los años han sido objeto de numerosas especulaciones. La reina de corazones ha ... mantenido en secreto todo lo referido a este apéndice facial hasta la publicación de sus memorias, 'Mi verdadera historia', cuando ha revelado el calvario de las numerosas cirugías a las que ha tenido que someterse. El doctor Javier de Benito, quien la atendió después de que recibiera un cabezazo accidental de su hija Ana Boyer mientras jugaban, cuenta en la revista 'Lecturas' cómo le recomendó no retocarse más: «Esta nariz no la toques más, ya estás bien, estás guapa».

