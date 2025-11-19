Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En la fila superior, de izquierda a derecha: Juan Pedro Díaz Armendáriz, director general comercial de Vocento; Ana Dávila-Ponce de León, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid; María Ruiz-Moyano, directora de Relaciones Institucionales y Acción Social del Banco Santander; María Fernández-Miranda, directora de Mujerhoy; Emilio Herrera, presidente de KIA; Samary Fernández Feito, directora general del Área de Lujo, Revistas y Estilo de Vida de Vocento; Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Ignacio Ybarra, presidente de Vocento; Ana Porto, directora global de Comunicación de Telefónica, y Manuel Mirat, consejero delegado de Vocento. Abajo, nuestros premiados: Dennis González, Sassa Hannover, Maribel Verdú, la baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza, Siri Hustvedt e Iris Tió. PABLO PANIAGUA

Mujerhoy entrega sus premios a cinco mujeres y un hombre «excepcionales»

La baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza, la actriz Maribel Verdú, la escritora Siri Hustvedt, la empresaria Sassa Hannover y los nadadores Iris Tió y Dennis González fueron los galardonados en una noche de tinta, papel y rotativas

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:16

Comenta

Bajo una elegante noche con olor a tinta, letra impresa y rotativa en homenaje al origen artesanal de esas páginas de papel que cuentan historias ... y son «la pausa en mitad del ruido», Mujerhoy, la revista de estilo de vida de Vocento, celebró la XVI edición de sus galardones anuales con la entrega de sus premios en los que reconoce el talento femenino, y que en esta ocasión han sido para cinco mujeres y un hombre «excepcionales» e «inspiradores»: la baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza, la actriz Maribel Verdú, la escritora Siri Hustvedt, la ex modelo y empresaria Sassa Hannover y los campeones mundiales de natación artística, el dúo mixto formado por Iris Tió y Dennis González.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  3. 3 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  4. 4 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  5. 5 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas
  6. 6

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  7. 7 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  8. 8 La mejor cerveza de Andalucía se tira en este bar de Málaga
  9. 9

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga
  10. 10

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mujerhoy entrega sus premios a cinco mujeres y un hombre «excepcionales»

Mujerhoy entrega sus premios a cinco mujeres y un hombre «excepcionales»