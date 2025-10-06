Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una veintena de pacientes malagueñas, modelos por un día en la Pasarela contra el cáncer de mama

El desfile tendrá lugar el próximo jueves 9 de octubre a las 20.00 horas en la explanada del Cubo de Pompidou

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:02

De nuevo, como ya ocurrió el pasado año, la Pasarela Larios se viste de solidaridad y estrecha lazos con la Asociación Contra el Cáncer de ... Málaga. En esta ocasión con un ciclo de actividades -'Secretos que iluminan'- que pretende acompañar y empoderar a mujeres que atraviesan momentos de transformación personal. En la pasada edición de 2024 una decena de ellas desfilaron sobre la alfombra azul vestidas por el diseñador malagueño Jesús Segado. Este año la organización va un paso más y les dará un mayor protagonismo con un desfile propio que tendrá lugar el proximo 9 de octubre con la colaboración de la diseñadora Rahma Kaba y firmas adheridas a la marca Málaga de Moda de la Diputación de Málaga.

