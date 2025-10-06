Una veintena de pacientes malagueñas, modelos por un día en la Pasarela contra el cáncer de mama

De nuevo, como ya ocurrió el pasado año, la Pasarela Larios se viste de solidaridad y estrecha lazos con la Asociación Contra el Cáncer de ... Málaga. En esta ocasión con un ciclo de actividades -'Secretos que iluminan'- que pretende acompañar y empoderar a mujeres que atraviesan momentos de transformación personal. En la pasada edición de 2024 una decena de ellas desfilaron sobre la alfombra azul vestidas por el diseñador malagueño Jesús Segado. Este año la organización va un paso más y les dará un mayor protagonismo con un desfile propio que tendrá lugar el proximo 9 de octubre con la colaboración de la diseñadora Rahma Kaba y firmas adheridas a la marca Málaga de Moda de la Diputación de Málaga.

La cita será a las 20.00 horas en la explanada del Cubo de Pompidou. Esta cita solidaria está organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer de Málaga en colaboración con Nueva Moda y el patrocinio de Málaga de Moda. Sobre la pasarela, 21 mujeres y un hombre se convertirán en modelos por unas horas, «después de semanas de ensayos y mucha ilusión», destacan desde la organización.

Cáncer de mama en Málaga

Durante el año 2024 casi 36.000 personas fueron diagnosticadas en España con un cáncer de mama, un 1% son hombres. La Asociación Española contra el Cáncer atendió, en el mismo periodo, a un total de 23.357 personas afectadas por el cáncer de mama, de las cuales 20.080 eran pacientes y 3.285, familiares o personas cercanas. De las pacientes, el 64% estaba en tratamiento activo cuando recibió el apoyo de la Asociación.

Entre las pacientes atendidas, un 67% recibió atención psicológica; un 39%, atención social y un 25% orientación médica y atención centrada en la salud y rehabilitación, como fisioterapia, nutrición o ejercicio físico oncológico.

En la provincia de Málaga, durante 2024, los profesionales de la asociación atendieron a 828 pacientes con cáncer de mama de las 1.283 mujeres diagnosticadas en la provincia, lo que supone el 64,5% de todos los casos. De ellas, 551 precisaron atención psicológica en un total de 2.041 sesiones ofrecidas. De atención social hubo 301 beneficiarias que necesitaron 517 sesiones. Y a lo largo del año realizaron 70 actividades grupales enfocadas en mejorar el bienestar de pacientes y familiares. Por su parte, las fisios atendieron a 379 mujeres e impartieron 2.385 sesiones, la mayoría de ellas relacionadas con la prevención de linfedema y los efectos secundarios de la intervención. En el servicio de nutrición, inaugurado en junio de 2024 fueron atendidas 45 mujeres. Además, desde la sede de Málaga se hicieron 720 donaciones o préstamos de material ortoprotésico como sillas de ruedas, camas articuladas, pelucas, turbantes, prótesis mamarias o cojines para las mujeres operadas.