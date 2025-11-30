Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La reina Letizia, con un vestido de The 2nd Skin Co, en la recepción al presidente de Alemania. E. P.

Letizia ya tiene sustituto de Felipe

Puntadas con hilo ·

Varela, diseñador de cabecera de la Reina durante años, dio paso a una amplio abanico de firmas en el que tiene un espacio destacado The 2nd Skin Co

Gloria Salgado

Gloria Salgado

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:35

Comenta

A doña Letizia se le ve el plumero. Está claro que la Reina siente cierta debilidad por los exquisitos diseños de Antonio Burillo y Juan ... Carlos Fernández, los modistas tras la firma The 2nd Skin Co que popularizó Eugenia Silva tras acudir a una boda enfundada en una de sus fabulosas piezas. Una fama que se internacionalizó cuando Jennifer López descubrió la marca, lo que les llevó a hacerse un hueco entre las estilistas de Los Ángeles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

