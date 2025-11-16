Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los modelos Awwal Adeoti, Alex Consani y Amelia Gray posan para la nueva campaña de Ludovic de Saint Sernin con Zara. R. C.
La faceta más salvaje de Marta Ortega sale a la luz

La estética neoyorquina de los 90, forrada en cuero y tachuelas, llega a las perchas de Zara gracias a su nueva colaboración

Gloria Salgado

Gloria Salgado

Madrid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:09

Ludovic de Saint Sernin ha guardado el látigo con el que la 'top' Amelia Gray protagoniza la última campaña de su firma homónima para conquistar ... a Marta Ortega. Y es que el provocador diseñador belga afincado en París ha tenido que suavizar su estética sadomasoquista para su soñada colaboración con Zara, en la que no oculta su querencia por el cuero, las tachuelas, los vestidos lenceros y la malla metálica.

