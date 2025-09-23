'Dior Coded', la nueva muestra del MAM que transforma la alta costura en experiencia digital

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga (MAM) se viste con las últimas tecnologías para ofrecer experiencias innovadoras. ¿Su última propuesta? 'Dior Coded', ... una muestra desarrollada junto a la startup malagueña Onversed cuyo objetivo es que las piezas de alta costura no solo se expongan, también se vivan -y se interactúe con ellas-.

El acto de presentación de esta iniciativa -que ya puede visitarse- ha contado con la presencia de la diputada de la Delegación de Desarrollo Sostenible de la Diputación Provincial de Málaga, Esperanza González; la concejala del Área de Comercio, Gestión de Vía Pública, Fomento de la Actividad Empresarial y Contratación Pública Estratégica en el Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles; Raquel Pérez, CEO de Onversed; y de las codirectoras del MAM, Elvira Carrera y Mar González.

«La evolución tecnológica no está reñida con la cultura, sino todo lo contrario, son un muy buen complemento y se enriquecen mutuamente», ha destacado la codirectora del MAM, Elvira Carrera. «Siempre apostamos por tender puentes entre el pasado y el futuro, entre la tradición y la modernidad. Por ello, desde el MAM hemos querido integrar dentro del recorrido expositivo esta nueva experiencia inmersiva con un lenguaje vivo y participativo para todos nuestros visitantes», ha añadido.

Por su parte, desde Onversed -empresa encargada de su desarrollo- han resaltado que este proyecto permite sacar el museo a la calle, «pero sin poner en riesgo estas piezas tan emblemáticas.» «Por ello pensamos en este probador virtual en el que podemos ver cómo nos quedan estas piezas. Y también lo complementamos con el código QR con el que podemos llevarnos la pieza en el móvil» ha explicado su CEO, Raquel Pérez.

Ampliar

La diputada Esperanza González ha querido poner en valor que esta apuesta digital permita llegar más a los jóvenes. «Se trata de que la población más joven aprecie la moda y toda la exposición del MAM», ha afirmado tras probar ella misma la nueva propuesta: «Se trata de una experiencia muy divertida y didáctica», ha valorado. En la misma línea se ha expresado la concejala Elisa Pérez de Siles, que también ha sido testigo de esta nueva oferta inmersiva del MAM y ha aprovechado para invitar a los malagueños «a que disfruten de la alta costura en nuestra propia piel con piezas icónicas del museo».

Como destacan desde el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, la exposición no sólo muestra vestidos icónicos de Dior que rara vez se exhiben, sino que propone «un diálogo entre lo tangible y lo virtual, entre la costura y el código, entre la memoria de la moda y la promesa de su futuro». De este modo, el visitante podrá admirar las piezas emblemáticas de la Maison francesa al mismo tiempo que interactua con ellas a través de dicha experiencia digital. Gracias a la innovación tecnológica de Onversed, descubrirá las prendas a través de sus gemelos digitales en 3D, «explorando detalles invisibles y viviendo una experiencia inmersiva que devuelve el movimiento y la emoción a vestidos emblemáticos».

Además, la incorporación de un espejo de realidad aumentada permitirá probarse los cuatro diseños escogidos para esta primera muestra híbrida.

La incorporación de un espejo de realidad aumentada permitirá probarse los cuatro diseños escogidos para esta primera muestra híbrida

'Dior Coded' entiende la moda como un sistema de códigos. Cada vestido es un algoritmo de belleza: un entramado de datos, glitch y diseño generativo que revela la visión de dos grandes directores creativos de la Maison Dior. Ferré, el arquitecto de la forma, encarna 'El Código de la Elegancia'. Sus diseños digitales se descomponen en patrones digitales y planos técnicos, mostrando la precisión arquitectónica con la que Gianfranco Ferré reinterpretó la elegancia clásica de Dior en plena recesión de los años 90.

Por otra parte Galliano, el poeta del caos. 'Glitch Couture' se fragmenta en errores digitales que se deshacen y se reconstruyen con nuevas formas. 'Constelación Barroca', cadenas de código que caen como lluvia y se convierten en joyería digital, proyectadas en un entorno 3D donde cada movimiento genera constelaciones brillantes.

La propuesta 'Dior Coded' ha sido posible gracias a la subvención 'Ayudas mínimas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa «Activa Startups»' que concede la fundación EOI, y a la participación de Onversed, la startup malagueña de moda digital recientemente premiada como una de las Best Fashion Tech, referente en la unión de creatividad y tecnología.