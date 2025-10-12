Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Reina Letizia en 2021 vestida de María Barragán, 2022 con un Vogana y en 2023 con un modelo de Juan Vidal R. C.
Puntadas con hilo

El desfile de estilo de la Reina

Doña Letizia, tras 17 años vestida por su otro Felipe, sorprende cada 12 de Octubre con una nueva firma española

Gloria Salgado

Gloria Salgado

Madrid

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:10

Comenta

Desde 2004, en su primera aparición en el desfile de las Fuerzas Armadas, doña Letizia ha ido puliendo su estilo. Desde el primer año apostó ... por Felipe Varela hasta que, 17 años después, decidió abrir su vestidor a otras formas patrias, y es que el evento es una oportunidad única para lucir moda española, una 'norma' que ella misma se impuso para la señalada festividad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manuel, el motorista fallecido en la N-340: trabajaba en nutrición deportiva y estaba a punto de ser padre
  2. 2 Aemet avisa de chubascos tormentosos localmente fuertes en Andalucía este sábado
  3. 3 Cae en Málaga el primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de octubre
  4. 4 Alerta de Sanidad: retiran de forma inmediata estos antisépticos para heridas vendidos en farmacias y supermercados
  5. 5

    La competencia en alta velocidad reduce el precio medio del viaje Málaga-Madrid a 47 euros
  6. 6 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  7. 7

    La factura electrónica se convierte en un laberinto para siete millones de pymes y autónomos
  8. 8 Cinco establecimientos malagueños son reconocidos en la Guía Michelin de los hoteles
  9. 9 Muere un ciclista de 35 años tras ser atropellado de madrugada en Vélez-Málaga
  10. 10 Un municipio de Málaga marca la temperatura mínima más alta de este sábado en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El desfile de estilo de la Reina

El desfile de estilo de la Reina