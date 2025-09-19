Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los estilismos de Custo Barcelona. MBFWMadrid

Costura, sastrería y camisetas canallas comparten pasarela en la Semana de la Moda

Baro Lucas se hace un hueco entre veteranos de la talla de Custo Barcelona, Isabel Sanchís, Hannibal Laguna y Lola Casademunt

Gloria Salgado

Gloria Salgado

Madrid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:20

Del sueño de una noche de verano tejido por Carolina Herrera en su histórico desfile en la Plaza Mayor de Madrid, a un paseo ... por las nubes con las puntadas de la firma De la Cierva y Nicolás. La casa murciana fue la encargada de dar comienzo a una nueva jornada de moda durante la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La empresa familiar usa las técnicas de la confección nupcial en la que es experta para dar forma a sus prendas de costura, consiguiendo volúmenes a todas luces imposibles en tejidos delicados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  2. 2 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  3. 3 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  4. 4 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  5. 5 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  6. 6 Siete sitios donde tomar un buen aperitivo en Málaga
  7. 7 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  8. 8 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  9. 9 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  10. 10 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Costura, sastrería y camisetas canallas comparten pasarela en la Semana de la Moda

Costura, sastrería y camisetas canallas comparten pasarela en la Semana de la Moda