Carmina Rodríguez, en la Plaza de Jesús Cautivo en La Trinidad. Rocío Nadales
La Granizada

Carmina Rodríguez: «Me gusta rendirles homenaje con mi marca a los pocos sitios de Málaga que quedan con autenticidad»

Fundadora de la marca de ropa malagueña 'Todo mal, gracias'

Rocío Nadales

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:11

Carmina Rodríguez (18/11/1984) nació en Málaga, en el barrio de La Trinidad, y desde entonces no ha dejado de hacer honor a su ... seudónimo: 'Carmina Hace Cosas'. Creativa de pies a cabeza, ha pasado de la fotografía y el vídeo a levantar, con mucho ingenio e inquietud, una marca de moda con sello propio: 'Todo mal, gracias'. En sus camisetas conviven el folclore, el fútbol, los barrios malagueños y un punto reivindicativo que la han convertido en un pequeño fenómeno local. Ella diseña, imprime, gestiona y da forma a un proyecto que respira Málaga y Andalucía en cada detalle.

Espacios grises

