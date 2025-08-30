Carmina Rodríguez: «Me gusta rendirles homenaje con mi marca a los pocos sitios de Málaga que quedan con autenticidad»

Carmina Rodríguez (18/11/1984) nació en Málaga, en el barrio de La Trinidad, y desde entonces no ha dejado de hacer honor a su ... seudónimo: 'Carmina Hace Cosas'. Creativa de pies a cabeza, ha pasado de la fotografía y el vídeo a levantar, con mucho ingenio e inquietud, una marca de moda con sello propio: 'Todo mal, gracias'. En sus camisetas conviven el folclore, el fútbol, los barrios malagueños y un punto reivindicativo que la han convertido en un pequeño fenómeno local. Ella diseña, imprime, gestiona y da forma a un proyecto que respira Málaga y Andalucía en cada detalle.

–He leído que no le gustan las biografías. Pero, ¿cómo se describe?

–No me gusta cuando tienes que hacer tu propia biografía, lo veo un poco raro. Pero me considero sobre todo cretiva.

–Se le conoce como 'Carmina Hace Cosas'. ¿Qué cosas hace realmente?

–Muchas cosas. Yo soy fotógrafa y hago vídeos. Mi user antiguo de Instagram era '@carminahacefotos'. Luego empecé el tema de ilustración, imprimí algunas camisetas e hice un poco de cerámica. Entonces el 'hace fotos' se me quedó pequeño.

–Y estamos en La Trinidad, su barrio. ¿Qué significa este lugar para usted?

–Ahora le he cogido más cariño del que le tenía antes. Se lo están comiendo un poco, pero todavía sigue siendo barrio. Creo que todavía hay que ir buscando esos pequeños oasis que van quedando en Málaga.

–La camiseta que trae es precisamente de su marca e inspirada en La Trinidad.

–Me gustaría hacer más de otros barrios de Málaga. Tengo la de El Palo apunto de salir. Me gusta hacer homenaje a esos sitios de Málaga que quedan con un poco de autenticidad. Yo antes venía a Málaga era un soplo de aire, ahora el ambiente ha cambiado a peor.

–Ha elegido venir a la puerta de El Cautivo. ¿Le gusta la Semana Santa?

–No soy muy devota, pero hace unos meses murió mi abuela y era muy de El Cautivo. Entiendo que es una seña de identidad y es parte de la cultura del barrio.

–¿Podría vivir fuera de Andalucía?

–Sí, pero volvería siempre. Ya he vivido bastante fuera de Andalucía. He vivido en Grecia, Barcelona y en México. No lo descarto tal y como está la vida.

–¿Cómo pasa de lo audiovisual a la moda?

–Siempre he sido inquieta. Yo realmente estudié Relaciones Internacionales. Cuando acabé la carrera me pilló la crisis de 2008. Como no encontraba trabajo pues estudié fotografía y me puse a trabajar. Y parece ser que con un oficio precario no tenía bastante. Me gusta mucho la ilustración y empecé a sacar tiradas de camisetas sueltas. Y hace poco más de un año tuve una temporada floja de fotografía y lancé esto porque tenía ganas desde hace tiempo.

–Y, ¿por qué decide estudiar de primeras Relaciones Internacionales?

–Yo quería salvar el mundo, pero me di cuenta de que no podía. Tenía vocación y me gustaba la política, Al final me di cuenta de que lo que más se puede hacer es hacer lo que puedas en tu propio ámbito.

–¿Qué cambiaría del mundo actual?

–Gaza. Es lo que está doliéndole a mucha gente. Algo que lleva años ocurriendo y nadie de la comunidad internacional hace nada,

–Volviendo a su marca 'Todo mal, gracias. ¿De dónde viene el nombre?

–Porque muy optimista no soy. Y estos mensajes de todo va a salir bien y esto que se puso de moda en la pandemia, nunca me han gustado mucho. Y bueno, he tirado un poco de ironía y un poco de mala pipa que tengo por ahí.

–Y, ¿cómo es crear una marca desde cero?

–Pues yo voy aprendiendo sobre la marcha. Yo lo hago todo sola, no tengo socios ni nada. Hago diseño, serigrafía, redes, página web, todo. Lo bueno es que tengo libertad creativa absoluta.

–Su colección más famosa, 'Folclóricas' une la moda del fútbol y frases icónicas de Isabel Pantoja o Rocío Jurado. ¿Cómo se le ocurre?

– He juntado mundos que me gustaban, porque siempre he sido muy de flamenco, muy de folclórica. Y al final, la marca me da libertad de hacer lo que yo quiera. Me gusta mucho el fútbol. Yo lo que hago está muy relacionado con la cultura popular y al final juntas dos mundos de la cultura popular que me gustaban. La verdad es que ha funcionado bastante bien. Se han hecho ya dos tiradas de esa colección y ha funcionado bien.

–Y, ¿se atrevería a hacer algo del Málaga CF?

–Pues sí. Este año la gente está ilusionada. Siempre he querido hacer una versión mía de la equipación. Lo que pasa es que me da más respeto. Podría hacer algo de Larrubia, por ejemplo.

–¿Qué opina de que el Mundial 2030 no se acabe realizando en la ciudad?

–Para estas cosas Málaga es un poco cutre en cuanto a gestión. Estoy de acuerdo en no gastarse un dineral en todo lo que había que habilitar, pero a la vez se pierde la oportunidad y es lo de siempre.

–Y ya que le gusta el fútbol, ¿cuál sería su 'Dream Team'?

–Pues si tengo que elegir a cinco, diría seguro Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Johan Cruyff. Como me gustaba mucho la época del 'Superdepor', diría Mauro Silva. Y como me queda uno, pues David Larrubia.

–La pregunta estrella. ¿Con quién se tomaría una granizada?

–Con Alexia Putellas. Es una tía que admiro y con mucho que contar por todo lo que ha vivido en los últimos años.