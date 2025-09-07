Asier Labarga, el primer hombre al frente de la Semana de la Moda española

Asier Labarga es el primer hombre al mando de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid). Él será el maestro de ceremonias en la celebración ... de los 40 años de relación entre la pasarela más relevante del país y la moda española. Unas bodas de rubí que simbolizan un amor apasionado, duradero y un fuerte vínculo que se verá materializado del 17 al 21 de septiembre en una edición a la que, por fin, regresan grandes nombres de la industria como Palomo y Adolfo Domínguez.

Labarga frisa las dos décadas en el recinto ferial IFEMA, en el que comenzó trabajando como director comercial, y ahora toma el relevo de Cuca Solana, Charo Izquierdo, Nuria de Miguel y Ana Rodríguez como responsable de la pasarela antes conocida como Cibeles. «Me siento con una gran responsabilidad. MBFWMadrid es un referente histórico de la moda española, y tener la oportunidad de liderarla en su 40 aniversario es un reto apasionante. Quiero que esta edición marque un punto de inflexión, combinando tradición y renovación, y proyectando nuestro talento al mundo», explica el directivo en una entrevista con este periódico.

Un hombre que no parte de cero en el sector de la moda. «Mi trayectoria ha estado vinculada principalmente a la organización de grandes eventos y a su gestión en IFEMA Madrid, donde he trabajado estrechamente con sectores creativos y organización de ferias de 'lifestyle' (estilo de vida). Aunque no venía directamente del mundo de la moda, he aprendido muchísimo sobre su funcionamiento, sus necesidades y el valor que tiene como industria estratégica para España». A nivel personal, siempre le ha gustado la moda como expresión cultural y artística. «Más allá de las tendencias -afirma-, valoro la creatividad y el talento que hay detrás de cada colección. Me gusta seguir a los diseñadores españoles y ver cómo cada temporada reinventan el estilo y la identidad de la moda».

Diversidad y creatividad

Preguntado por sus firmas favoritas, se muestra respetuoso con todas las marcas que ahora estarán bajo su cobijo. «Me resulta difícil elegir, porque admiro a muchos diseñadores, cada uno en su estilo. Pero tengo especial debilidad por nombres que combinan innovación y artesanía, y lo que más me gusta es ver el progreso. No podría decantarme por una en particular. Me gusta el conjunto de la moda española porque creo que todas aportan creatividad y originalidad», y le encantaría poder «seguir incorporando marcas que representen la diversidad y creatividad de España y que tengan una evolución sólida en el mercado. A nivel internacional, sería muy interesante contar con marcas vinculadas especialmente a nuestro país, que nos lleven lejos y que muevan a MBFWMadrid por el mundo con gran proyección global».

Una búsqueda por ser un referente internacional en la que mantener la esencia de plataforma de moda de autor española, reforzando el talento, «creando un ecosistema más abierto y conectado, donde convivan tradición y creatividad». Por esa razón, en esta edición habrá «nuevos formatos de presentación y performance, dando más opciones creativas» a los diseñadores.

Además, se incorporará una zona de artesanía aplicada a la moda, en la que estarán presentes firmas de éxito como Loewe, Castañer, Sybilla y SACo, la Sociedad Artesanía Contemporánea. El área se concibe como un espacio experiencial, donde habrá demostraciones en vivo, presentaciones y propuestas interactivas que permitirán descubrir la riqueza de oficios como el bordado, la marroquinería, la alpargatería o la cestería, y entender su influencia en la creación de moda. De esta manera, se pondrá el foco en destacar su aporte a la identidad cultural de la moda, fomentando una relación más consciente entre creación, tradición y consumo.