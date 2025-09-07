Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Asier Labarga. IFEMA Madrid

Asier Labarga, el primer hombre al frente de la Semana de la Moda española

Puntadas con hilo ·

El nuevo director de la pasarela MBFWMadrid celebra el 40 aniversario de la pasarela con el regreso de Adolfo Domínguez y Palomo

Gloria Salgado

Gloria Salgado

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:19

Asier Labarga es el primer hombre al mando de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid). Él será el maestro de ceremonias en la celebración ... de los 40 años de relación entre la pasarela más relevante del país y la moda española. Unas bodas de rubí que simbolizan un amor apasionado, duradero y un fuerte vínculo que se verá materializado del 17 al 21 de septiembre en una edición a la que, por fin, regresan grandes nombres de la industria como Palomo y Adolfo Domínguez.

