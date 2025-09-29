Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Meryl Streep y Stanley Tucci en el desfile Reuters

Meryl Streep sorprende en el desfile de Dolce & Gabbana caracterizada como Miranda Priestly

A la cita también asistió Anna Wintour, la prestigiosa editora de moda en la que se inspira el personaje que encarna la actriz estadounidense en esta película

Joaquina Dueñas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:01

Miranda Priestly y Nigel, dos de los reconocibles protagonistas de 'El diablo viste de Prada', han sido la sorpresa del 'front row' del desfile de ... Dolce & Gabbana en la Semana de la Moda de Milán. Los actores Meryl Streep y Stanley Tucci, que están rodando algunas secuencias de la esperada segunda entrega del mítico largometraje en la ciudad italiana, llegaron caracterizados de sus personajes a esta cita imprescindible con la moda a la que también asistió Anna Wintour, la prestigiosa editora de moda en la que se inspira la figura de Priestly.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  2. 2 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir un vivienda a mitad de precio
  3. 3

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  4. 4 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  5. 5 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena
  6. 6 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  7. 7 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  8. 8 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  9. 9 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  10. 10 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Meryl Streep sorprende en el desfile de Dolce & Gabbana caracterizada como Miranda Priestly

Meryl Streep sorprende en el desfile de Dolce &amp; Gabbana caracterizada como Miranda Priestly