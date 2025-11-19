Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alessandro Lecquio. Europa Press

Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio

Las acusaciones de maltrato por parte de Antonia Dell'Atte en una entrevista reciente han precipitado la decisión

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

Mediaset ha decidido prescindir de Alessandro Lecquio tras varias décadas como tertuliano en algunos de los programas más exitosos de la cadena. Ha sido Unicorn ... Content, la productora de Ana Rosa Quintana para la que el conde trabajaba, la que le ha comunicado esta tarde su despido, según ha podido confirmar este periódico. En estos momentos, Lecquio colaboraba en 'Vamos a ver', el espacio producido por Unicorn Content y presentado por Patricia Pardo para las mañanas de Telecinco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  2. 2 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  3. 3

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  4. 4 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  5. 5 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  6. 6 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  7. 7 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas
  8. 8 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  9. 9

    «En Mijas lo que sucedió hace dos años fue un implante artificial que no ha cuajado»
  10. 10 La mejor cerveza de Andalucía se tira en este bar de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio

Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio