Marc Ostarcevic y Norma Duval RC

Marc Ostarcevic y Norma Duval, guerra abierta

El croata ha roto el pacto de silencio que firmó con su exmujer cuando decidieron separarse

Joaquina Dueñas

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:12

Comenta

Las últimas palabras que Marc Ostarcevic ha dedicado a Norma Duval podrían salirle caras. El croata ha reaparecido en la revista 'Semana' para reprochar a ... su exmujer su «complicado» carácter y acusarla de poner en su contra a dos de sus tres hijos. Una entrevista con la que ha roto el acuerdo que la pareja firmó ante notario cuando decidido poner fin a su matrimonio y por el que comprometían a no exponer los detalles de su vida en común y a evitar las críticas so pena de indemnización económica.

