Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kim Kardashian. R. C.

Kim Kardashian: ni lorzas, ni papada

Puntadas con hilo ·

La celebridad vuelve a desatar la polémica con el primer producto de belleza de su popular marca de ropa interior, conocida por sus fajas

Gloria Salgado

Gloria Salgado

Madrid

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:36

Kim Kardashian le gustan las apreturas. Las prendas que cuelgan de su vestidor lo confirman. Y ahora también los productos de su tocador. La mediática ... empresaria, cuya marca de ropa íntima, Skims, se hizo famosa por sus fajas corporales, ha lanzado al mercado una versión facial que promete una mandíbula más esculpida por 40 euros sin necesidad de pasar por quirófano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  2. 2 La piscina más grande de Europa está en Andalucía (y solo cuesta 4 euros)
  3. 3 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  4. 4 Verano, sol, playa: el fenómeno del tardeo se traslada a Los Álamos
  5. 5 El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado, vendido en tres localidades de Málaga
  6. 6 Málaga retrasa a 2026 la tasa de basura y plantea ligarla al valor catastral y a los residentes
  7. 7 El Málaga-Betis, 17 minutos detenido por una parada cardiorrespiratoria en la grada
  8. 8 Denuncian ante la Guardia Civil un GPS oculto en un coche de la policía de Ojén
  9. 9 Dónde y cómo ver el Málaga-Betis del Trofeo Costa del Sol
  10. 10

    La lentitud del Ayuntamiento y la Junta bloquea dos proyectos culturales para el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Kim Kardashian: ni lorzas, ni papada

Kim Kardashian: ni lorzas, ni papada